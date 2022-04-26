Николаев готовится к нападению или окружению ВС РФ, — мэр города

По словам Александра Сенкевича, Россия перебрасывает оружие и военные ресурсы из Крыма в Херсонскую область для дальнейшего наступления на Николаев.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Николаев готовится к нападению или осаждению российскими военными. Сейчас местные власти совместно с военными готовят оборонительные сооружения на окраинах и внутри города. Но ситуация контролируемая и есть достаточный контингент для его обороны. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Украинской правде".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем", — сказал он.

По словам главы города, Россия перебрасывает оружие и военные ресурсы через оккупированный Крым в Херсонскую область. Он отметил, что в регионе вражеские войска накапливают технику, поэтому в Николаеве ожидают нападение или окружение города.

"Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", — заявил Сенкевич.

Он добавил, что ситуация в Николаеве контролируема, в городе есть достаточный контингент для его обороны. Однако нужно идти в наступление для освобождения Херсонской области. По словам мэра, именно оттуда запускают ракеты по Николаеву.

Мэр Николаева рассказал, что город обстреливают практически каждый день с начала полномасштабного вторжения России. За все время было в общей сумме 10 дней, когда город не попадал под обстрелы россиян. По словам Александра Сенкевича, обычно обстрелы производятся с ракетных систем залпового огня с кассетными снарядами. Он заявил, что уже погибло более 80 мирных жителей.

"Русские обстреливают детские сады, школы. У нас разрушены уже более 60 домов, которые не подлежат восстановлению. И более 700 домов пострадали", — рассказ мэр.

При этом, в городе убирают улицы, есть электричество, газ и работает электротранспорт. Однако есть проблемы с водоснабжением из-за того, что труба которая поставляет воду из Херсонской области, попала под ракетный удар. Ее нельзя возобновить, пока идут боевые действия.

Александр Сенкевич рассказал, что в марте город был окружен на две трети. Тогда российские военные подошли к реке Южный Буг, но украинские военные их отодвинули на линию между Херсонской и Николаевской областью.

Напомним, 26 апреля российские войска обстреляли двумя крылатыми ракетами Запорожье. По данным британской разведки, украинские военные готовят город к возможному нападению вражеских военных с юга.

Ранее, 22 ВС РФ рассказали о планах на второй этап войны в Украине. Россия планирует захватить юг Украины для выхода к Приднестровью и создать сухопутный коридор в Крым.