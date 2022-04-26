Миколаїв готується до нападу або оточення ЗС РФ, — мер міста

За словами Олександра Сенкевича, Росія перекидає зброю та військові ресурси з Криму в Херсонську область для подальшого наступу на Миколаїв.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Миколаїв готується до нападу чи облоги російськими військовими. Наразі місцева влада спільно з військовими готує оборонні споруди на околицях і всередині міста. Але ситуація контрольована, і є достатньо контингенту для оборони міста. Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в інтерв'ю "Українській правді".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Наші комунальні служби зараз виконують роль будбату. Ми будуємо, заливаємо, бетонуємо", — сказав він.

За словами голови міста, Росія перекидає зброю та військові ресурси через окупований Крим у Херсонську область. Він зазначив, що в регіоні ворожі війська накопичують техніку, тому в Миколаєві очікують нападу чи оточення міста.

"Отже скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", — заявив Сенкевич.

Він додав, що ситуація в Миколаєві є контрольованою, у місті є достатньо контингенту для його оборони. Проте треба йти в наступ для визволення Херсонської області. За словами мера, саме звідти запускають ракети з Миколаєва.

Мер Миколаєва розповів, що місто обстрілюють практично щодня від початку повномасштабного вторгнення Росії. За весь час було загалом 10 днів, коли місто не потрапляло під обстріл росіян. За словами Олександра Сенкевича, зазвичай обстріл проводиться з ракетних систем залпового вогню з касетними снарядами. Він заявив, що вже загинуло понад 80 мирних мешканців.

"Російські обстрілюють дитячі садки, школи. У нас зруйновано вже понад 60 будинків, які не підлягають відновленню. І понад 700 будинків постраждали", — розповідає мер.

При цьому в місті прибирають вулиці, є електрика, газ, і працює електротранспорт. Проте є проблеми з водопостачанням через те, що труба, яка постачає воду з Херсонської області, потрапила під ракетний удар. Її не можна відновити, доки йдуть бойові дії.

Олександр Сенкевич розповів, що в березні місто було оточене на дві третини. Тоді російські військові підійшли до річки Південний Буг, але українські військові відсунули їх на лінію між Херсонською та Миколаївською областю.

Нагадаємо, 26 квітня російські війська обстріляли двома крилатими ракетами Запоріжжя. За даними британської розвідки, українські військові готують місто до можливого нападу ворожих військових із півдня.

Раніше 22 ЗС РФ розповіли про плани на другий етап війни в Україні. Росія планує захопити південь України для виходу до Придністров'я та створити сухопутний коридор до Криму.