Поражение российских войск под Киевом было неизбежно, — экс-наемник ЧВК "Вагнера"

Бывший "вагнеровец" Марат Габидуллин рассказал, что российские военные не считали ВСУ серьезной угрозой и были застигнуты врасплох тем, что украинская армия оказывала им сильное сопротивление.

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Поражение российских войск в боях за Киев было неизбежным, потому что военные России не сталкивались напрямую с сильным врагом, а также не считали вооруженные силы Украины серьезной угрозой. Об этом заявил бывший боец частной российской военной структуры "Вагнер" Марат Габидуллин в интервью Reuters.

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Он воевал в Сирии и на Донбассе на стороне России и вышел из группы "Вагнер" в 2019 году. По словам Габидуллина, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину, ему позвонил вербовщик и предложил вернуться на войну в Украине в качестве наемника. Однако бывший "вагнеровец" отказался, а свое решение он объяснил тем, что знал, что российские силы не справляться со своей задачей

"Они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия так яростно сопротивлялась и что они столкнулись с настоящей армией", — сказал Габидуллин о неудачах России в Украине.

Марат Габидулилн рассказал, что люди из России, сказали ему, что они ожидали столкнуться с разношерстными ополченцами, когда они вторгнутся в Украину, а не с хорошо обученными регулярными войсками.

"Ребята, это ошибка", — сказал он им в ответ.

Напомним, 7 апреля мэр Ирпеня Анатолий Федорук рассказал, что у 90% погибших жителей обнаружены пулевые поражения. По его словам, в массовых убийствах гражданских принимали участие боевики "Вагнера".

26 апреля украинские военные рассказали, что уничтожили российских бойцов "Вагнера" на территории Луганской области. А неделей до этого, ВСУ уничтожили около 20 боевиков этого подразделения в районе Попасной Луганской области.

10 мая бывший лидер пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Стрелков признал, что контрнаступление украинских военных в Харьковской области обратило в "бегство" подразделения российской армии и боевиков "Л/ДНР".