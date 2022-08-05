ПВК "Вагнера" завербувала 1,5 тис. ув'язнених у 17 регіонах РФ, — ЗМІ

Засуджених, які відмовляються воювати в Україні, відправляють у штрафний ізолятор.

Російська приватна військова компанія "Вагнера" завербувала в колоніях на території 17 регіонів РФ щонайменше 1,5 тисячі ув'язнених для участі у повномасштабній війні проти України. Тих, хто відмовляється воювати, відправляють у штрафний ізолятор (ШІЗО). Про це повідомляє російське видання "Верстка".

За даними журналістів, на базі однієї з установ у Ростові-на-Дону ув'язнені по 20 годин на день проходять підготовку для відправлення на фронт. У виданні повідомили, що вербування у ПВК "Вагнера" відбувається, зокрема, у таких колоніях:

Тульська (ВК-1, ВК-4, ВК-5);

Ярославська (ВК-2, ВК-3, ВК-12);

Ленінградська (ВК-3);

Рязанська (ВК-3, ВК-5);

Новгородська (ВК-7);

Архангельська колонія;

Псковської області (ВК-6);

Республіки Комі (ВК-19, ВК-25);

Карелія (ВК-7);

Санкт-Петербург (ВК-6, ВК-7).

Ув'язненим, які погодилися воювати в Україні, обіцяють зарплату в розмірі приблизно 200 тисяч рублів (приблизно 120 тисяч гривень), виплату лікарняних у разі поранення у розмірі 300 тисяч рублів (майже 180 тис. грн) та "гробових" у разі загибелі — 5 млн рублів (приблизно 3 млн грн.).

За даними розслідувачів, перша група ув'язнених вирушила до зони бойових дій 20 липня. Вже 12 засуджених потрапили до шпиталю у Луганську з бойовими пораненнями, вони проходять лікування під позивними. Щонайменше п'ятеро ув'язнених загинули.

Нагадаємо, за даними правозахисників, близький до президента РФ Володимира Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин особисто відвідував колонії з метою вербування ув'язнених у "ПВК Вагнера".

У травні військові експерти повідомили, що у "вагнерівців" з'явилася авіація і вони використовують її під час повномасштабної війни.