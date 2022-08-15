Російські кримінальні авторитети намагалися вступити в добробати Києва — СБУ

Спецслужба видворила з України двох росіян. Один із них був у списку санкцій РНБО, другого раніше судили за вбивство.

Служба безпеки України затримала у Києві двох російських карних злочинців, повідомляє пресслужба СБУ. Один із затриманих виявився кримінальним авторитетом, який перебував у списку санкцій РНБО, тому йому заборонено в'їзд на територію України. Інший затриманий — російський рецидивіст, якого в Росії судили за скоєння різних злочинів, зокрема, за вбивство. В Україні він був нелегально.

За даними спецслужби, обидва росіяни намагалися вступити до київських добровольчих батальйонів.

"Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу та затримали обох зловмисників, — зазначили в СБУ. — З метою недопущення злочинів зазначені особи були примусово видворені з України".

Раніше стало відомо, що російська ПВК "Вагнера" завербувала в колоніях щонайменше 1,5 тис. ув'язнених, яких відправляють на війну в Україну. Тих, хто не хоче воювати, поміщають до штрафних ізоляторів.

У липні в мережі опублікували відеоролик, знятий, ймовірно, в Адигейській колонії, на якому в'язнів агітують їхати на війну. На відео чути, як один із засуджених каже, що людей кличуть в Україну "чи красти, чи воювати".

За даними української розвідки, після підписання та виконання контрактів, ув'язненим обіцяють повну амністію.