СБУ задержала предателя, который навел ракетный удар на Харьковскую ОГА (видео)

Коллаборантом оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, которого завербовали в 2019 году при въезде на территорию России.

Служба безопасности сообщила о разоблачении агента спецслужб РФ, который собирал разведывательные данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Донбассе и корректировал ракетные удары по Харькову. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, предателем оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, который был завербован спецслужбами РФ в 2019 году при въезде на территорию России.

Кураторы поручили коллаборанту собирать разведданные о дислокации подразделений ВСУ на востоке страны. Кроме этого, по наводкам предателя ВС РФ осуществили ракетный удар по зданию Харьковской областной госадминистрации и еще семи гражданских объектов. Для корректировки обстрелов, как отмечают в СБУ, подозреваемый использовал заранее подготовленные каналы связи.

Разведданные бывший силовик отправлял в виде текстовых файлов с подробным описанием объектов и информацией о нахождении в них людей. После вербовки и короткого инструктажа, спецслужбы РФ перевели коллаборанта в "режим ожидания".

"С началом полномасштабного вторжения на связь с агентом вышел его российский "куратор" и поставил задачу по проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. В случае успешного выполнения указаний оккупантов, они обещали "вывести" своего приспешника на территорию России и оформить гражданство страны-агрессора", — продолжили в СБУ и добавили, что мужчина был разоблачен контрразведкой.

В ходе обысков правоохранители обнаружили противопехотные мины, огнестрельное оружие с боеприпасами, радиостанции, компьютерную технику и средства связи с доказательствами ведения незаконной деятельности.

Бывшему правоохранителю вручили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд докажет вину коллаборанта — ему грозит пожизненное заключение.

[ + – ] СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар на Харьковскую ОГА

Напомним, 11 августа СБУ сообщила о задержании военного эксперта, которого подозревают в работе на спецслужбы РФ. По данным силовиков, уроженец Киева по заданию кураторов собирал разведывательные данные о закупке и поставках иностранного вооружения в Украину.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ в харьковском управлении.