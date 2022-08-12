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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала предателя, который навел ракетный удар на Харьковскую ОГА (видео)

Харьковская ОГА обстрел корректировка ракетный удар оккупанты
СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар на Харьковскую ОГА

Коллаборантом оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, которого завербовали в 2019 году при въезде на территорию России.

Служба безопасности сообщила о разоблачении агента спецслужб РФ, который собирал разведывательные данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Донбассе и корректировал ракетные удары по Харькову. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, предателем оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, который был завербован спецслужбами РФ в 2019 году при въезде на территорию России.

Кураторы поручили коллаборанту собирать разведданные о дислокации подразделений ВСУ на востоке страны. Кроме этого, по наводкам предателя ВС РФ осуществили ракетный удар по зданию Харьковской областной госадминистрации и еще семи гражданских объектов. Для корректировки обстрелов, как отмечают в СБУ, подозреваемый использовал заранее подготовленные каналы связи.

Разведданные бывший силовик отправлял в виде текстовых файлов с подробным описанием объектов и информацией о нахождении в них людей. После вербовки и короткого инструктажа, спецслужбы РФ перевели коллаборанта в "режим ожидания".

"С началом полномасштабного вторжения на связь с агентом вышел его российский "куратор" и поставил задачу по проведению разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. В случае успешного выполнения указаний оккупантов, они обещали "вывести" своего приспешника на территорию России и оформить гражданство страны-агрессора", — продолжили в СБУ и добавили, что мужчина был разоблачен контрразведкой.

В ходе обысков правоохранители обнаружили противопехотные мины, огнестрельное оружие с боеприпасами, радиостанции, компьютерную технику и средства связи с доказательствами ведения незаконной деятельности.

Бывшему правоохранителю вручили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд докажет вину коллаборанта — ему грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар на Харьковскую ОГА

Напомним, 11 августа СБУ сообщила о задержании военного эксперта, которого подозревают в работе на спецслужбы РФ. По данным силовиков, уроженец Киева по заданию кураторов собирал разведывательные данные о закупке и поставках иностранного вооружения в Украину.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ в харьковском управлении.