СБУ задержала военного эксперта, работавшего на спецслужбы РФ (фото, видео)

Житель Киева по заданию кураторов собирал разведданные о закупке и поставках иностранного вооружения в Украину.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании военного эксперта, который сотрудничал со спецслужбами РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным силовиков, коллаборантом оказался житель Киева, который позиционировал себя в качестве военного эксперта. Выполняя задания спецслужб РФ, агент собирал разведывательные данные о закупке и поставках иностранного вооружения в Украину.

Как отмечает СБУ, коллаборанта, в первую очередь, интересовали тайные сведения об импортированной военной техники для нужд подразделений Вооруженных сил. Полученную от предателя информацию ВС РФ планировали использовать для осуществления ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, которые задействованы в транспортировке ценного груза.

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"В случае получения разведданных враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны. Предатель был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона. Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении пресс-центра.

По данным СБУ, коллаборант маскировал свою "заинтересованность" в сфере поставок иностранного вооружения под видом сбора данных, которые якобы планировал использовать при публикации аналитических статей в соцсетях.

В ходе обысков правоохранители обнаружили электронные средства связи, с помощью уроженец Киева которых он поддерживал контакт со своими кураторами в спецслужбах РФ. "Военному эксперту" предъявлено подозрение в совершении государственной измены — суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который по заданию оккупантов корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям украинской армии на Донбассе.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ задержала экс-замглавы военной разведки Украины, которого обвиняют в госизмене и сотрудничестве со страной-агрессором.