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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

СБУ задержала агента РФ, наводившего ракетные удары на позиции ВСУ (фото, видео)

СБУ задержание госизмена корректировщик агент РФ коллаборант Бахмут ВСУ
Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ

Уроженец Бахмута не только передавал разведданные о месторасположении военнослужащих, но и лично "проверял" последствия вражеских обстрелов.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании коллаборанта, который сотрудничал с ВС РФ и корректировал ракетные удары оккупантов по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался уроженец Бахмута Донецкой области, который был завербован сотрудником 5-й службы ФСБ РФ после полномасштабного вторжения России. Предложение о работе на российские спецслужбы мужчина получил через один из мессенджеров.

Коллаборанту с позывным "Седой" поручили собирать разведывательные данные о месторасположении бойцов ВСУ и военной техники на востоке страны, а всю полученную информацию подозреваемый передавал через закрытые каналы связи. Более того, как утверждают в СБУ, мужчина корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям украинской армии и лично "проверял" последствия обстрелов.

СБУ задержание госизмена корректировщик агент РФ коллаборант Бахмут ВСУ
Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ
СБУ задержание госизмена корректировщик агент РФ коллаборант Бахмут ВСУ
Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ
СБУ задержание госизмена корректировщик агент РФ коллаборант Бахмут ВСУ
Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ
СБУ задержание госизмена корректировщик агент РФ коллаборант Бахмут ВСУ
СБУ задержание госизмена корректировщик агент РФ коллаборант Бахмут ВСУ
СБУ задержание госизмена корректировщик агент РФ коллаборант Бахмут ВСУ

"В своих сообщениях указывал электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации. В ходе обыска у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором", — продолжили в ведомстве.

Подозреваемому предъявлено подозрение в совершении государственной измены во время действия военного положения. Уроженцу Бахмута суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ

Напомним, ранее СБУ сообщала о разоблачении предателя в харьковском управлении. "Крот," по данным правоохранителей, сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал информацию о планах и деятельности ВСУ, правоохранительных органов и спецслужб.

Также сообщалось, что СБУ идентифицировала коллаборантов, которые после оккупации части Запорожской области устроились на работу в "главное управление МВД". Нелегитимное силовое ведомство возглавил бывший охранник экс-нардепа Евгения Балицкого, который также перешел на сторону ВС РФ.