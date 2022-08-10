СБУ задержала агента РФ, наводившего ракетные удары на позиции ВСУ (фото, видео)

Уроженец Бахмута не только передавал разведданные о месторасположении военнослужащих, но и лично "проверял" последствия вражеских обстрелов.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании коллаборанта, который сотрудничал с ВС РФ и корректировал ракетные удары оккупантов по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался уроженец Бахмута Донецкой области, который был завербован сотрудником 5-й службы ФСБ РФ после полномасштабного вторжения России. Предложение о работе на российские спецслужбы мужчина получил через один из мессенджеров.

Коллаборанту с позывным "Седой" поручили собирать разведывательные данные о месторасположении бойцов ВСУ и военной техники на востоке страны, а всю полученную информацию подозреваемый передавал через закрытые каналы связи. Более того, как утверждают в СБУ, мужчина корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям украинской армии и лично "проверял" последствия обстрелов.

[ + – ] Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ [ + – ] Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ [ + – ] Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ

"В своих сообщениях указывал электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации. В ходе обыска у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором", — продолжили в ведомстве.

Подозреваемому предъявлено подозрение в совершении государственной измены во время действия военного положения. Уроженцу Бахмута суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

[ + – ] Уроженец Бахмута корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ

Напомним, ранее СБУ сообщала о разоблачении предателя в харьковском управлении. "Крот," по данным правоохранителей, сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал информацию о планах и деятельности ВСУ, правоохранительных органов и спецслужб.

Также сообщалось, что СБУ идентифицировала коллаборантов, которые после оккупации части Запорожской области устроились на работу в "главное управление МВД". Нелегитимное силовое ведомство возглавил бывший охранник экс-нардепа Евгения Балицкого, который также перешел на сторону ВС РФ.