СБУ затримала агента РФ, який наводив ракетні удари на позиції ЗСУ (фото, відео)

Уродженець Бахмута не лише передавав розвідувальні дані про місцезнаходження військовослужбовців, а й особисто "перевіряв" наслідки ворожих обстрілів.

Служба безпеки повідомила про викриття і затримання колаборанта, який співпрацював із ЗС РФ та коригував ракетні удари окупантів по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, підозрюваним виявився уродженець Бахмута Донецької області, завербований співробітником 5-ї служби ФСБ РФ після повномасштабного вторгнення Росії. Пропозицію про роботу на російські спецслужби чоловік отримав через один із месенджерів.

Колаборанту з позивним "Сивий" доручили збирати розвідувальні дані про місцезнаходження бійців ЗСУ та військової техніки на сході країни, а всю отриману інформацію підозрюваний передавав через закриті канали зв'язку. До того ж, як стверджують в СБУ, чоловік коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціях української армії та особисто "перевіряв" наслідки обстрілів.

[ + – ] Уродженець Бахмута коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціях ЗСУ [ + – ] Уродженець Бахмута коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціях ЗСУ [ + – ] Уродженець Бахмута коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціях ЗСУ

"У своїх повідомленнях вказував електронні геолокації об'єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації. У процесі обшуку в затриманого виявлено засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором", — продовжили у відомстві.

Підозрюваному пред'явлено підозру в скоєнні державної зради під час дії воєнного стану. Уродженцю Бахмута суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

[ + – ] Уродженець Бахмута коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціях ЗСУ

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла про викриття зрадника у харківському управлінні. "Крот," за даними правоохоронців, співпрацював із російськими спецслужбами та передавав інформацію про плани та діяльність ЗСУ, правоохоронних органів і спецслужб.

Також повідомлялося, що СБУ ідентифікувала колаборантів, які після окупації частини Запорізької області влаштувалися на роботу в "головне управління МВС". Нелегітимне силове відомство очолив колишній охоронець екснардепа Євгена Балицького, який також перейшов на бік ЗС РФ.