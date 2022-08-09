СБУ назвала імена зрадників, які перейшли на службу до "МВС" Запорізької області (фото)

Одним із керівників незаконного відомства є колишній охоронець екснардепа Євгена Балицького, який також перейшов на бік ЗС РФ.

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які перейшли на бік Росії та приєдналися до окупаційного "головного управління МВС" у Запорізькій області. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, одним із керівників "ГУ МВС" є колишній охоронець екс-нардепа Євгена Балицького, який також перейшов на бік ЗС РФ.

За завданням кураторів зі спецслужб Росії, колаборантам поставили завдання придушувати опір і залякувати мешканців непідконтрольних Києву територій. Для цього, як зазначають у СБУ, нові "поліцейські" застосовують репресивні методи, масові переслідування та затримання цивільних із надуманих приводів. Під час розслідування правоохоронці задокументували факти викрадення мешканців Запорізької області, щодо яких окупанти застосовували насильство та погрожували розправою.

"Колаборанти незаконно проникають у будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких обшуків із будинків зникають гроші, побутова техніка й інші особисті речі власників. Крім того, фейкові правоохоронці обклали "даниною" місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерів, за можливість вести комерційну діяльність", — продовжили в СБУ.

За даними СБУ, до керівного складу окупаційного відомства входять такі колаборанти:

Селіванов О.С. — заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. — начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. — начальник Кам'янка-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.А. — перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. — начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. — заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. — начальник "народної міліції" в окупованій Великій Білозерці Василівського району;

Мітленко Ю.В. — начальник паспортного столу Токмацького міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. — начальник "Міжрайонного управління МВС Запорізької області у Мелітополі".

[ + – ] СБУ ідентифікувала колаборантів, які почали працювати в окупаційній поліції Запорізької області

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала кілерів, яким російські спецслужби доручили вбити керівника військової розвідки України та голову Міністерства оборони.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала ексзаступника голови військової розвідки України, якого підозрюють у державній зраді в співпраці з Росією.