Відстрілювався під час затримання: СБУ підозрює ексзаступника голови ГУР у держзраді (фото)

За даними слідства, підозрюваний працював на спецслужби РФ: збирав і передавав інформацію про військово-політичну ситуацію в країні, а також зливав дані про роботу ЗСУ та Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру колишнього заступника голови Головного управління розвідки Міноборони України. Він підозрюється у державній зраді за співпрацю з Росією, а також у зазіханні на життя працівника правоохоронних органів і незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляють в СБУ.

За інформацією журналіста з видання "Ліга" Петра Шуклінова, йдеться про В'ячеслава Ониська, який обіймав цю посаду в 2008-2010 роках.

[ + – ] В'ячеслав Онисько [ + – ] В'ячеслав Онисько

Слідство встановило, що підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні. Крім того, його підозрюють у зливі закритих даних окупантам щодо заходів, які проводять українські військові й інші підрозділи Сил оборони.

"Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення в РФ. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій", — розповіли силовики.

Колишній співробітник ГУР застосував до правоохоронців бойовий пістолет Макарова. В СБУ уточнили, що затриманий був заступником голови ГУР МО з 2008 до 2010 року. Потім він працював на різних посадах в українській розвідці, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

Правоохоронці розповіли, що в поле російських спецслужб він потрапив через свою проросійську позицію. У Росії йому поставили завдання збирати секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, ГУР та Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного.

Крім того, РФ цікавили розвідувальні дані щодо діяльності стратегічних об'єктів українського військово-промислового комплексу.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

[ + – ] Підозрюваний співробітник ГУР, показаний СБУ [ + – ] Зброя, з якої стріляв підозрюваний

Нагадаємо, 3 серпня СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які працювали в кількох областях України. Організатором став мешканець Одеси, який зі спільниками за завданням кураторів збирав розвіддані та коригував вогонь ЗС Росії.

Крім того, СБУ затримала помічника нардепа з ОПЗЖ. Олександр Замирайло заперечував воєнні злочини військ РФ і готувався стати гауляйтером в Черкаській області в разі окупації регіону.