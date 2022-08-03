СБУ затримала агентів російської ФСБ, які працювали у кількох областях України (фото, відео)

Організатором виявився мешканець Одеси, який із спільниками за завданням кураторів збирав розвіддані та коригував вогонь ЗС Росії.

Служба безпеки повідомила про ліквідацію міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, яка збирала для країни-агресора інформацію про стратегічні об'єкти в Україні. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, організатором агентурної мережі виявився мешканець Одеси з позивним "Професор", який був завербований ФСБ Росії.

Як зазначають у СБУ, підозрюваний за завданням кураторів залучив для здійснення незаконної діяльності мешканців інших областей, які отримували за виконані завдання грошові винагороди.

"Так, він став резидентом, який підшукував для ФСБ потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збирання інформації та коригування вогню. Російську спецслужбу цікавила інформація про дислокацію центрів ухвалення рішень і стратегічних об'єктів критичної інфраструктури в регіонах України", — йдеться у повідомленні. центру.

У межах спецоперації, за даними СБУ, силовики задокументували факти незаконної діяльності "Професора", серед якої збирання розвідувальних даних:

про сили ППО та протикорабельних комплексів, а також артилерії в Одеській області;

про зміцнення та специфіку об'єктів СБУ в Одеській області та регіонах, які потрапляють до зони відповідальності Оперативного командування "Південь";

про суспільно-політичну обстановку в Одесі.

[ + – ] СБУ ліквідувала агентурну мережу ФСБ РФ в Одесі [ + – ] СБУ ліквідувала агентурну мережу ФСБ РФ в Одесі [ + – ] СБУ ліквідувала агентурну мережу ФСБ РФ в Одесі [ + – ] СБУ ліквідувала агентурну мережу ФСБ РФ в Одесі

Окрім цього, співробітники СБУ задокументували отримання "Професором" грошової винагороди та факти фотофіксації стратегічних об'єктів у регіоні. Підозрюваного було затримано "на гарячому" під час проведення розвідувальної діяльності біля будівлі Одеської ОВА. Під час однієї з останніх розмов "Професор" від свого куратора отримав такі завдання:

зібрати дані про місцезнаходження військових об'єктів;

зафіксувати передислокацію військової техніки ЗСУ в напрямі фронту;

встановити місцезнаходження і режим роботи блокпостів;

виявити розташування та проаналізувати діяльність регіональних "центрів ухвалення рішень".

Затриманому, як зазначають у СБУ, пред'явлено підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада". Якщо провину обвинуваченого буде доведено судом — йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла про затримання помічника нардепа від ОПЗЖ, який планував допомагати ЗС РФ у Черкасах і хотів стати "гауляйтером" у разі окупації регіону.

Також повідомлялося, що СБУ затримала мешканця Києва, який за $3,5 тис. допомагав переправляти військовозобов'язаних українців через кордон.