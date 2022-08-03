СБУ задержала агентов российской ФСБ, работавших в нескольких областях Украины (фото, видео)

Организатором оказался житель Одессы, который с подельниками по заданию кураторов собирал разведданные и корректировал огонь ВС России.

Служба безопасности сообщила о ликвидации межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая собирала для страны-агрессора информацию о стратегических объектах в Украине. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, организатором агентурной сети оказался житель Одессы с позывным "Профессор", который был завербован ФСБ России.

Как отмечают в СБУ, подозреваемый по заданию кураторов привлек для осуществления незаконной деятельности жителей других областей, которые получали за выполненные задания денежные вознаграждения.

"Таким образом, он стал резидентом, который подыскивал для ФСБ потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня. Российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины", — говорится в сообщении пресс-центра.

В рамках спецоперации, по данным СБУ, силовики задокументировали факты незаконной деятельности "Профессора", среди которой сбор разведывательных данных:

о силах ПВО и противокорабельных комплексов, а также артиллерии в Одесской области;

об укреплениях и специфике объектов СБУ в Одесской области и регионах, которые попадают в зону ответственности Оперативного командования "Юг";

об общественно-политической обстановке в Одессе.

[ + – ] СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ РФ в Одессе [ + – ] СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ РФ в Одессе [ + – ] СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ РФ в Одессе [ + – ] СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ РФ в Одессе

Кроме этого, сотрудники СБУ задокументировали получение "Профессором" денежного вознаграждения и факты фотофиксации стратегических объектов в регионе. Подозреваемый был задержан "на горячем" при проведении разведывательной деятельности возле здания Одесской ОВА. Во время одного из последних разговоров "Профессор" от своего куратора получил следующие задания:

собрать данные о местоположении военных объектов;

зафиксировать передислокацию военной техники ВСУ в направлении фронта;

установить местонахождение и режим работы блокпостов;

выявить расположение и и проанализировать деятельность региональных "центров принятия решений".

Задержанному, как отмечают в СБУ, предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". Если вина обвиняемого будет доказана судом — ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ сообщала о задержании помощника нардепа от ОПЗЖ, который планировал помогать ВС РФ в Черкассах и хотел стать "гауляйтером" в случае оккупации региона.

Также сообщалось, что СБУ задержала жителя Киева, который за $3,5 тыс. помогал переправлять военнообязанных украинцев через границу.