Планировал помогать россиянам в Черкассах: СБУ задержала помощника нардепа из ОПЗЖ

Александр Замирайло отрицал военные преступления войск РФ и готовился стать гауляйтером в случае оккупации региона, утверждают силовики.

Служба безопасности Украины задержала помощника действующего народного депутата из ОПЗЖ, который планировал стать главой оккупационной администрации в Черкасской области в случае захвата региона российскими войсками. Вместе со своей сообщницей он проводил пропагандистскую деятельность в пользу РФ. Об этом в среду, 3 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, депутат Черкасского городского совета, возглавлявший фракцию ОПЗЖ и работавший помощником действующего нардепа Верховной Рады, активно привлекал к уже запрещенной политической партии новых людей.

В частности, в своем окружении помощник нардепа со своей пособницей распространял идеи о том, что война в Украине якобы является гражданским конфликтом, РФ не наносила авиаударов по мирным городам, российские военные не совершали военные преступления, а обмен украинских военнопленных, в том числе из рядов полка "Азов", был неправильным шагом.

[ + – ] Удостоверение депутата Черкасского горсовета

"Также фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины", — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ отметили, что когда помощник нардепа понял, что Вооруженные силы Украины успешно противостоят российским войскам и освобождают территории, то попытался бежать за границу — в частности, он со своими приспешниками планировали иммигрировать в США, однако спецназ СБУ задержал злоумышленника накануне выезда.

В ходе обысков по месту жительства задержанных силовики изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и билеты на рейс за границу. Двоим фигурантам сообщили о подозрении по статье об оправдании вооруженной агрессии РФ (ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса). На данный момент решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

По данным источника издания "Украинская правда", речь идет о помощнике народного депутата от бывшей "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко – Александре Замирайло.

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины задержала помощника народного депутата Украины, который работал на российскую разведку.

Перед этим силовики назвали имена влиятельных российских агентов в Украине. В частности, в Кремле делали ставку на бывших членов "Партии регионов" и "ОПЗЖ".