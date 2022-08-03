Планував допомагати росіянам у Черкасах: СБУ затримала помічника нардепа з ОПЗЖ

Олександр Замирайло заперечував воєнні злочини військ РФ і готувався стати гауляйтером у разі окупації регіону, стверджують силовики.

Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата з ОПЗЖ, який планував стати головою окупаційної адміністрації на Черкащині в разі захоплення регіону російськими військами. Разом зі своєю спільницею він проводив пропагандистську діяльність на користь РФ. Про це в середу, 3 серпня, повідомила пресслужба відомства.

За версією слідства депутат Черкаської міської ради, який очолював фракцію ОПЗЖ і працював помічником чинного нардепа Верховної Ради, активно залучав до вже забороненої політичної партії нових людей.

Зокрема, у своєму оточенні помічник нардепа зі своєю посібницею поширював ідеї про те, що війна в Україні нібито є громадянським конфліктом, РФ не завдавала авіаударів у мирних містах, російські військові не чинили воєнних злочинів, а обмін українських військовополонених, у тому числі з лав полку "Азов", був неправильним кроком.

[ + – ] Посвідчення депутата Черкаської міськради

"Також фігуранти вважали недоцільним опір агресору, чекали на окупацію міста й засуджували діяльність військово-політичного керівництва України", — йдеться в повідомленні відомства.

У СБУ зазначили, що коли помічник нардепа зрозумів, що Збройні сили України успішно протистоять російським військам і звільняють території, то спробував втекти за кордон — зокрема він зі своїми поплічниками планували іммігрувати в США, проте спецназ СБУ затримав зловмисника напередодні виїзду.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих силовики вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та квитки на рейс за кордон. Двом фігурантам повідомили про підозру за статтею про виправдання збройної агресії РФ (ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу). Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

За даними джерела видання "Українська правда", йдеться про помічника народного депутата від колишньої "Опозиційної платформи — За життя" Василя Німченка — Олександра Замирайла.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України затримала помічника народного депутата України, який працював на російську розвідку.

Перед цим силовики назвали імена найвпливовіших російських агентів в Україні. Зокрема, у Кремлі робили ставку на колишніх членів "Партії регіонів" і "ОПЗЖ".