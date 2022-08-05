Отстреливался при задержении: СБУ подозревает экс-заместителя главы ГУР в госизмене (фото)

По данным следствия, подозреваемый работал на спецслужбы РФ: собирал и передавал информацию о военно-политической ситуации в стране, а также сливал данные о работе ВСУ и Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подозревается в государственной измене за сотрудничество с Россией, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Об этом сообщают в СБУ.

По информации журналиста из издания "Лига" Петра Шуклинова, речь идет о Вячеславе Онисько, который занимал данный пост в 2008-2010 годах.

[ + – ] Вячеслав Онисько [ + – ] Вячеслав Онисько

Следствие установило, что подозреваемый передавал российским спецслужбам тайную информацию относительно актуальной военно-политической ситуации в Украине. Кроме того, его подозревают в сливе закрытых данных оккупантам о мероприятиях, которые проводят украинские военные и другие подразделения Сил обороны.

"Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения в РФ. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий", — рассказали силовики.

Бывший сотрудник ГУР применил к правоохранителям боевой пистолет Макарова. В СБУ уточнили, что задержанный был заместителем председателя ГУР МО с 2008 по 2010 года. Затем он работал на разных должностях в украинской разведке, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

Правоохранители рассказали, что в поле российских спецслужб он попал из-за своей пророссийской позиции. В России ему поставили задание собирать секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, ГУР и в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Кроме того, РФ интересовали разведывательные данные относительно деятельности стратегических объектов украинского военно-промышленного комплекса.

В данный момент подозреваемый находится под стражей.

[ + – ] Подозреваемый сотрудник ГУР, показанный СБУ [ + – ] Орудие, из которого стрелял подозреваемый

Напомним, 3 августа СБУ задержала агентов ФСБ РФ, работавших в нескольких областях Украины. Организатором оказался житель Одессы, который с подельниками по заданию кураторов собирал разведданные и корректировал огонь ВС России.

Кроме того, СБУ задержала помощника нардепа из ОПЗЖ. Александр Замирайло отрицал военные преступления войск РФ и готовился стать гауляйтером в Черкасской области в случае оккупации региона.