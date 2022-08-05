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Военный Фокус Российско-украинская война

Отстреливался при задержении: СБУ подозревает экс-заместителя главы ГУР в госизмене (фото)

Госизмена экс-заместителя главы ГУР, СБУ
Фото: СБУ | Сотрудники спецслужб во время задержания

По данным следствия, подозреваемый работал на спецслужбы РФ: собирал и передавал информацию о военно-политической ситуации в стране, а также сливал данные о работе ВСУ и Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подозревается в государственной измене за сотрудничество с Россией, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Об этом сообщают в СБУ.

По информации журналиста из издания "Лига" Петра Шуклинова, речь идет о Вячеславе Онисько, который занимал данный пост в 2008-2010 годах.

Вячеслав Онисько
Вячеслав Онисько
Вячеслав Онисько
Вячеслав Онисько
Вячеслав Онисько
Вячеслав Онисько

Следствие установило, что подозреваемый передавал российским спецслужбам тайную информацию относительно актуальной военно-политической ситуации в Украине. Кроме того, его подозревают в сливе закрытых данных оккупантам о мероприятиях, которые проводят украинские военные и другие подразделения Сил обороны.

"Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения в РФ. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий", — рассказали силовики.

Бывший сотрудник ГУР применил к правоохранителям боевой пистолет Макарова. В СБУ уточнили, что задержанный был заместителем председателя ГУР МО с 2008 по 2010 года. Затем он работал на разных должностях в украинской разведке, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

Правоохранители рассказали, что в поле российских спецслужб он попал из-за своей пророссийской позиции. В России ему поставили задание собирать секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, ГУР и в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Кроме того, РФ интересовали разведывательные данные относительно деятельности стратегических объектов украинского военно-промышленного комплекса.

В данный момент подозреваемый находится под стражей.

Задержание сотрудника ГУР
Подозреваемый сотрудник ГУР, показанный СБУ
Задержание сотрудника ГУР
Орудие, из которого стрелял подозреваемый
Задержание сотрудника ГУР
Задержание сотрудника ГУР
Задержание сотрудника ГУР
Задержание сотрудника ГУР
Задержание сотрудника ГУР
Задержание сотрудника ГУР

Напомним, 3 августа СБУ задержала агентов ФСБ РФ, работавших в нескольких областях Украины. Организатором оказался житель Одессы, который с подельниками по заданию кураторов собирал разведданные и корректировал огонь ВС России.

Кроме того, СБУ задержала помощника нардепа из ОПЗЖ. Александр Замирайло отрицал военные преступления войск РФ и готовился стать гауляйтером в Черкасской области в случае оккупации региона.