На замовлення РФ: СБУ затримала кілерів, які планували вбити голову ГУР та Міноборони (фото, відео)

За інформацією СБУ, організацією вбивства займався бойовик "ЛНР", якого курувала розвідка РФ. Він знайшов кілера із Києва для ліквідації керівників військових відомств.

Співробітники Служби безпеки України знешкодили диверсійно-розвідувальну групу, яка займалася підготовкою до вбивства найвищого військово-політичного керівництва. Таким чином запобігли вбивству міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова та відомого активіста, ім'я якого не називається. Про це йдеться на сайті СБУ.

За інформацією видання "Страна" йдеться про Сергія Коротких з позивним "Боцман", який у минулому був одним із лідерів полку "Азов" та партії "Національний корпус".

"В результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу з РФ (відомішого як ГРУ)", — сказано в повідомленні СБУ.

Як розповіли правоохоронці, за вбивство кожного росіяни пропонували від 100 до 150 тисяч доларів.

Як здійснювалася підготовка до замаху?

За даними силовиків, ДРГ було сформовано співробітниками російської розвідки для проведення підривної діяльності на території України. До її складу увійшов мешканець Луганська, який раніше воював за "ЛНР". Саме він, за завданням московських кураторів, використовував свої зв'язки в кримінальному світі і знайшов кілера для вбивств на замовлення. На пропозицію бойовика відповів мешканець Києва.

"За $5 тис. він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство має стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога", — розповіли у СБУ.

Для замаху на співробітників оборонних відомств "зв'язковий" особисто прибув на територію України через Білорусь. Тут він разом із спільником мав підготувати план вбивства і відправити його на затвердження російським керівникам. Проте обох зловмисників затримали у Ковелі.

"Під час обшуку у "зв'язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина Росії", — повідомили правоохоронці.

Наразі затриманим повідомили про підозру у державній зраді та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Ворог не може перемогти на полі бою, тому вдається до звичних для нього методів — намагається організувати замахи на військових та керівників українських органів влади", — вважає в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, 15 червня заступник голови МВС Євген Єнін розповів, що Нацполіція запобігла теракту проти вищого керівництва України. За інформацією журналістів, це сталося на початку вторгнення Росії. Тоді співробітникам вдалося затримати членів злочинної групи, а також одного чеченця.

Раніше, 21 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Путін доручив Кадирову ліквідувати Зеленського на початку лютого. За його словами, план узгодили ще 3 лютого, а голова Чечні взяв на себе відповідальність, що його угруповання це зробить.