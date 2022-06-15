Нацполіція запобігла теракту проти керівництва України, — радник голови МВС (відео)

Журналістам вдалося з'ясувати, що у МВС розповіли про епізод, який стався на початку вторгнення Росії. Тоді співробітникам вдалося затримати членів злочинної групи, а також одного чеченця.

Національна поліція України запобігла теракту проти вищого керівництва держави. Про це розповів заступник глави МВС Євген Єнін в ефірі національного телевізійного марафону.

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"Багато в чому завдяки інформації, що отримується від наших оперативних джерел, нам вдалося навіть запобігти теракту проти керівництва нашої держави", — заявив він.

Єнін не почав розповідати подробиць можливої атаки проти української влади, проте уточнив, що деталі інциденту можна буде розповісти після закінчення війни з Росією.

За даними видання "Країна", Євген Єнін розповів про епізод, який трапився на початку вторгнення Росії, а йшлося про замах.

"Тоді співробітникам поліції вдалося затримати членів злочинної групи, зокрема одного чеченця", — сказало джерело журналістам.

Нагадаємо, 6 червня у РНБО повідомляли, що Росія може влаштувати в Європі кривавий теракт із людськими жертвами для зриву постачання озброєння в Україну. За даними відомства, можлива провокація на території Європи з використанням такої самої зброї, як передають Києву.

Раніше, 21 квітня у РНБО розповіли, що Путін доручив голові Чечні Рамзану Кадирову ліквідувати Володимира Зеленського на початку лютого. За словами Олексія Данілова, план узгодили 3 лютого.