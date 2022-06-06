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Світ Російсько-українська війна

РФ може влаштувати в Європі кривавий теракт для зриву постачання зброї в Україну, — РНБО

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Фото: militaryarms | США постачають Україні самохідні гаубиці М109 Paladin

На думку аналітиків, можливий теракт із людськими жертвами може стати "козирем" пропаганди Кремля, адже обстріл залізничних вузлів не дає потрібного ефекту.

Росія може влаштувати у Європі криваву провокацію заради зриву процесу постачання зброї в Україну. Про це повідомив у Telegram Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, яку передають Україні", — попередили фахівці.

Обстріл залізничних вузлів України не забезпечує російським окупантам потрібний результат. Транспортування зброї не закінчується, до цієї теми активно підключають атаки в інфопросторі.

Центр протидії дезінформації вважає, що можливий теракт із людськими жертвами стане переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" пропаганди Кремля.

Російська пропаганда намагається дискредитувати українських чиновників та поширює неправдиву інформацію про продаж ними західної зброї, зазначили у центрі.

Нагадаємо, що російське керівництво погрожувало ударами по об'єктах транспортної інфраструктури та держустанов у разі отримання ЗСУ реактивних систем залпового вогню далекої дії.

У НАТО не чекають відповіді РФ на постачання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. У Москві бояться, що ЗСУ застосують зброю для удару по Росії.

США постачають Україні самохідні гаубиці М109 Paladin із автоматичною системою наведення цілі на планшеті.