РФ може влаштувати в Європі кривавий теракт для зриву постачання зброї в Україну, — РНБО

На думку аналітиків, можливий теракт із людськими жертвами може стати "козирем" пропаганди Кремля, адже обстріл залізничних вузлів не дає потрібного ефекту.

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Росія може влаштувати у Європі криваву провокацію заради зриву процесу постачання зброї в Україну. Про це повідомив у Telegram Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

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"Можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, яку передають Україні", — попередили фахівці.

Обстріл залізничних вузлів України не забезпечує російським окупантам потрібний результат. Транспортування зброї не закінчується, до цієї теми активно підключають атаки в інфопросторі.

Центр протидії дезінформації вважає, що можливий теракт із людськими жертвами стане переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" пропаганди Кремля.

Російська пропаганда намагається дискредитувати українських чиновників та поширює неправдиву інформацію про продаж ними західної зброї, зазначили у центрі.

Нагадаємо, що російське керівництво погрожувало ударами по об'єктах транспортної інфраструктури та держустанов у разі отримання ЗСУ реактивних систем залпового вогню далекої дії.

У НАТО не чекають відповіді РФ на постачання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. У Москві бояться, що ЗСУ застосують зброю для удару по Росії.

США постачають Україні самохідні гаубиці М109 Paladin із автоматичною системою наведення цілі на планшеті.