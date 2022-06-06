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Мир Российско-украинская война

РФ может устроить в Европе кровавый теракт для срыва поставок оружия в Украину, – СНБО

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Фото: militaryarms | США поставляют Украине самоходные гаубицы М109 Paladin

По мнению аналитиков, возможный теракт с человеческими жертвами может стать "козырем" пропаганды Кремля, ведь обстрелы железнодорожных узлов не дают нужного эффекта.

Россия может устроить в Европе кровавую провокацию ради срыва процесса поставок оружия в Украину. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

"Возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, которое передают Украине", – предупредили специалисты.

Обстрелы железнодорожных узлов Украины не обеспечивают российским оккупантам нужный результат. Транспортировка оружия не заканчивается, к этой теме активно подключают атаки в инфопространстве.

Центр противодействия дезинформации полагает, что возможный теракт с человеческими жертвами станет переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" пропаганды Кремля.

Российская пропаганда пытается дискредитировать украинских чиновников и распространяет неправдивую информацию о продаже ими западного оружия, отметили в центре.

Напомним, что российское руководство грозило ударами по объектам транспортной инфраструктуры и госучреждениям в случае получения ВСУ реактивных систем залпового огня дальнего действия.

В НАТО не ждут ответа РФ на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В Москве боятся, что ВСУ применят оружие для удара по России.

США поставляют Украине самоходные гаубицы М109 Paladin с автоматической системой наведения цели на планшете.