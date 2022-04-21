Путін доручив Кадирову ліквідувати Зеленського на початку лютого, — РНБО

Під час спілкування із журналістами секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що план узгодили ще 3 лютого. При цьому чиновник додав, що не знає, де зараз голова Чеченської Республіки.

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Президент Росії Володимир Путін погодив із главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим ліквідацію президента України Володимира Зеленського. Як розповів в інтерв'ю "НВ" секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, розмова відбулася ще 3 лютого.

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"На цій зустрічі [Путіна та Кадирова] було погоджено план ліквідації нашого президента і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить", — заявив політик. За його словами, українська розвідка "відслідковувала ці процеси".

У той же час, Данілов зазначив, що не знає, де зараз знаходиться Кадиров.

"Точно можу сказати, що його тут [в Україні] ніколи й не було", — підкреслив у розмові секретар РНБО.

Також він додав, що фото, які нібито доводять, що голова Чечні знаходиться на території України, не відповідають дійсності.

"Усі ці фото, постановочні кадри, що він був на війні — повна нісенітниця. У себе, мабуть, десь сидить", — додав політик.

Нагадаємо, що 28 березня російські ЗМІ повідомили про прибуття Кадирова у Маріуполь.

Однак того ж дня в пабліках опублікували фото, де чеченський лідер молився на заправці Роснефти.