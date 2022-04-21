Путин поручил Кадырову ликвидировать Зеленского в начале февраля, — СНБО

Во время общения с журналистами секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что план согласовали еще 3 февраля. При этом чиновник добавил, что не знает, где сейчас находится глава Чеченской Республики.

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Президент России Владимир Путин согласовал с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского. Как рассказал в интервью "НВ" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, разговор произошел еще 3 февраля.

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"На этой встрече [Путина и Кадырова] был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает", — заявил политик. По его словам, украинская разведка "отслеживала эти процессы".

В то же время, Данилов отметил, что не знает, где в настоящее время находится Кадыров.

"Точно могу сказать, что его здесь [в Украине] никогда и в помине не было", — подчеркнул в разговоре секретарь СНБО.

Также он добавил, что фотографии, якобы доказывающие, что глава Чечни находится на территории Украины, не соответствуют действительности.

"Все эти фотографии, постановочные кадры, что он был на войне — полная чушь. У себя, должно быть, где-то сидит", — добавил политик.

Напомним, что 28 марта российские СМИ сообщили о прибытии Кадырова в Мариуполь.

Однако в тот же день в пабликах опубликовали фотографии, где чеченский лидер совершал молитву на заправке Роснефти.