Нацполиция предотвратила теракт против руководства Украины, — замглавы МВД (видео)

Журналистам удалось выяснить, что в МВД рассказали об эпизоде, произошедшем в начале вторжения России. Тогда сотрудникам удалось задержать членов преступной группы, а также одного чеченца.

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против высшего руководства государства. Об этом рассказал замглавы МВД Евгений Енин в эфире национального телевизионного марафона.

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"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", — заявил он.

Енин не стал рассказывать подробностей возможной атаки против украинских властей, однако уточнил, что детали инцидента можно будет рассказать после окончания войны с Россией.

По данным издания "Страна", Евгений Енин рассказал об эпизоде, который случился в начале вторжения России, а речь шла об покушении.

"Тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы, в частности, одного чеченца", — сказал источник журналистам.

Напомним, 6 июня в СНБО сообщали, что Россия может устроить в Европе кровавый теракт с человеческими жертвами для срыва поставок вооружения в Украину. По данным ведомства, возможна провокация на территории Европы с использованием такого же оружия, как передают Киеву.

Ранее, 21 апреля в СНБО рассказали, что Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать Владимира Зеленского в начале февраля. По словам Алексея Данилова, план был согласован 3 февраля.