По заказу РФ: СБУ задержала киллеров, планировавших убить главу ГУР и Минобороны (фото, видео)
По информации СБУ, организацией убийства занимался боевик "ЛНР", которого курировала разведка РФ. Он нашел киллера из Киева для ликвидации руководителей военных ведомств.
Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили диверсионно-разведывательную группу, которая занималась подготовкой к убийству высшего военно-политического руководства. Таким образом было предотвращено убийство министра обороны Алексей Резникова, руководителя Главного управления разведки МО Кирилла Буданова и известного активиста, имя которого не называется. Об этом сказано на сайте СБУ.
По информации издания "Страна" речь идет о Сергее Коротких с позывным "Боцман", который в прошлом был одним из лидеров полка "Азов" и партии "Национальный корпус".
"В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба с РФ (более известного как ГРУ).", — сказано в сообщении СБУ.
Как рассказали правоохранители, за убийство каждого россияне предлагали от $100 до $150 тысяч.
Как осуществлялась подготовка к покушению?
По данным силовиков, ДРГ была сформирована сотрудниками российской разведки для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель Луганска, который ранее воевал за "ЛНР". Именно он, по заданию московских кураторов, использовал свои связи в криминальном мире и нашел киллера для заказных убийств. На предложение боевика ответил житель Киева.
"За $5 тыс. он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными. Это убийство должно стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага", — рассказали в СБУ.
Для покушения на сотрудников оборонных ведомств "связной" лично прибыл на территорию Украины через Беларусь. Здесь он вместе с сообщником должен были подготовить план убийства и отправить его на утверждения российским руководителям. Однако обоих злоумышленников задержали в Ковеле.
"В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России", — сообщили правоохранители.
Сейчас задержанным сообщили о подозрении в государственной измене и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам — пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти", — считает в.о. главы СБУ Василий Малюк.
Напомним, 15 июня замглавы МВД Евгений Енин рассказал, что Нацполиция предотвратила теракт против высшего руководства Украины. По информации журналистов, это произошло в начале вторжения России. Тогда сотрудникам удалось задержать членов преступной группы, а также одного чеченца.
Ранее, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Путин поручил Кадырову ликвидировать Зеленского в начале февраля. По его словам, план согласовали еще 3 февраля, а глава Чечни взял на себя ответственность, что его группировка это сделает.