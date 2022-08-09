СБУ назвала имена предателей, перешедших на службу в "МВД" Запорожской области (фото)

Одним из руководителей незаконного ведомства является бывший охранник экс-нардепа Евгения Балицкого, который также перешел на сторону ВС РФ.

Служба безопасности Украины идентифицировала всех коллаборантов, которые перешли на сторону России и присоединились к оккупационному "главному управлению МВД" в Запорожской области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, одним из руководителей "ГУ МВД" является бывший охранник экс-нардепа Евгения Балицкого, который также перешел на сторону ВС РФ.

По заданию кураторов из спецслужб России, коллаборантам поставили задачу подавлять сопротивление и запугивать жителей неподконтрольных Киеву территорий. Для этого, как отмечают в СБУ, новые "полицейские" применяют репрессивные методы, массовые преследования и задержания гражданских по надуманным поводам. В ходе расследования правоохранители задокументировали факты похищения жителей Запорожской области, в отношении которых оккупанты применяли насилие и угрожали расправой.

"Коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких обысков из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев. Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность", — продолжили в СБУ.

По данным СБУ, в руководящий состав оккупационного ведомства входят следующие коллаборанты:

Селиванов О.С. – заместитель начальника "областного" управления;

Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В.В. – начальник Каменко-Днепровского райотдела;

Ракитянский С.А. – первый заместитель Бердянского горотдела;

Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов О.Е.– заместитель начальника Токмакского райотдела;

Шопов С.П. – начальник "народной милиции" в оккупированной Большой Белозерке Васильевского района;

Митленко Ю.В. – начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В.В. – начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в Мелитополе".

[ + – ] СБУ идентифицировала коллаборантов, которые начали работать в оккупационной "полиции" Запорожской области

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала киллеров, которым российские спецслужбы поручили убить руководителя военной разведки Украины и главу Министерства обороны.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ задержала экс-заместителя главы военной разведки Украины, которого подозревают государственной измене в сотрудничестве с Россией.