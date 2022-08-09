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Воєнний фокус Російсько-українська війна

СБУ викрила в харківському управлінні "крота" росіян (відео)

Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, СБУ виявила "крота", зрадник у СБУ, Харків, завербувала ФСБ
Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко заявив, що зрадника взяли "на гарячому"

На основі одержаних зрадником даних окупанти планували диверсії та обстріли стратегічних об'єктів Харкова.

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ в Харківській області, який працював на росіян, повідомляє пресслужба відомства.

Слідство з’ясувало, що колишнього чиновника Харківської міської ради завербував кадровий співробітник ФСБ, який сам вийшов на нього. Росіянин пообіцяв зраднику, що в разі окупації регіону він і його родина будуть у безпеці. Невдовзі після широкомасштабного російського вторгнення чиновник за завданням куратора влаштувався в СБУ.

Затриманий передавав окупантам українські розвіддані про ЗС РФ, а також інформацію про плани та діяльність ЗСУ, правоохоронних органів і спецслужб.

Завдяки цьому росіяни могли захистити свої підрозділи від артилерійських ударів ЗСУ, а також завдавати масованих артилерійських і прицільних ракетних ударів по стратегічних об'єктах Харкова. Крім цього, на основі отриманої інформації окупанти планували диверсії в українському тилу.

"Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" — після того, як він попросив представника спецслужб Росії завдати удару по об'єкту, де перебуває особовий склад СБУ", — наголосили в пресслужбі.

СБУ виявила "крота", зрадник у СБУ, Харків, завербувала ФСБ
Співробітники СБУ затримали свого товариша по службі, якого звинувачують у шпигунстві на користь росіян

Російському агенту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та відправили під арешт.

Нагадаємо, у червні голова Херсонської облради Олександр Самойленко розповів, хто може бути винен у тому, що військам РФ вдалося швидко захопити Херсон. За його словами, начальник Антитерористичного центру місцевого управління СБУ Ігор Садохін передав окупантам карту мінних полів і наводив російську авіацію.