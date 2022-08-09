СБУ викрила в харківському управлінні "крота" росіян (відео)

На основі одержаних зрадником даних окупанти планували диверсії та обстріли стратегічних об'єктів Харкова.

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ в Харківській області, який працював на росіян, повідомляє пресслужба відомства.

Слідство з’ясувало, що колишнього чиновника Харківської міської ради завербував кадровий співробітник ФСБ, який сам вийшов на нього. Росіянин пообіцяв зраднику, що в разі окупації регіону він і його родина будуть у безпеці. Невдовзі після широкомасштабного російського вторгнення чиновник за завданням куратора влаштувався в СБУ.

Затриманий передавав окупантам українські розвіддані про ЗС РФ, а також інформацію про плани та діяльність ЗСУ, правоохоронних органів і спецслужб.

Завдяки цьому росіяни могли захистити свої підрозділи від артилерійських ударів ЗСУ, а також завдавати масованих артилерійських і прицільних ракетних ударів по стратегічних об'єктах Харкова. Крім цього, на основі отриманої інформації окупанти планували диверсії в українському тилу.

"Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" — після того, як він попросив представника спецслужб Росії завдати удару по об'єкту, де перебуває особовий склад СБУ", — наголосили в пресслужбі.

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Російському агенту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та відправили під арешт.

Нагадаємо, у червні голова Херсонської облради Олександр Самойленко розповів, хто може бути винен у тому, що військам РФ вдалося швидко захопити Херсон. За його словами, начальник Антитерористичного центру місцевого управління СБУ Ігор Садохін передав окупантам карту мінних полів і наводив російську авіацію.