Співробітник СБУ працював на РФ, що дозволило швидко захопити Херсон, — голова ОДА Самойленко

За словами голови Херсонської облради, начальник управління СБУ в місті передав ворогові карту мінних полів і наводив російську авіацію.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, хто може бути винен у тому, що військам РФ вдалося швидко захопити Херсон. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

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Самойленко неодноразово наголошує, що він не представник спецслужб, тому він не може давати повної оцінки, проте, на його думку, російські війська знали розташування мінних полів. Тому вони рухалися дорогами, а міни, як і раніше, перебувають у землі.

Він додав, що в березні затримали помічника начальника Херсонського управління СБУ — начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна. Він працював на окупантів.

"Вважається, що саме він видав ворогові сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Він був затриманий ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, Президент України звільнив із посади керівника СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання", — розповів Самойленко.

Також є версія, що міст через Дніпро поряд із Херсоном не був підірваний через те, що співробітника спецслужб, який мав це зробити, було вбито. А сам міст було складно підірвати через його конструкцію.

Нагадаємо, ЗСУ закликали жителів Херсонщини їхати з області, щоб армія могла простіше працювати.

Раніше стало відомо, що ЗСУ ведуть наступ у Херсонській області з кількох напрямків. Українські військові вже підібралися до 10 км від Херсона та ведуть бої за навколишні населені пункти.