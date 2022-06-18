Українців закликали їхати з Херсонщини для полегшення роботи ЗСУ: що відомо

Залишити регіон можна лише через Крим, де ЗС РФ проводять фільтрацію. Голова облради пообіцяв, що звичайних громадян не тавруватимуть зрадниками.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав українців їхати з області, щоб полегшити роботу Збройним силам України. Він пояснив ситуацію в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

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За словами Олександра Самойленка, для звільнення Херсонської області ЗСУ потрібен плацдарм. Він нагадав, яку бійню російські війська влаштували перед виходом з Ірпеня та Бучі під Києвом, а також зруйнували 400-тисячний Маріуполь під час захоплення.

"Для Херсона такий варіант звільнення неприйнятний, і це розуміють Президент, головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони — якщо знести місто, то навіщо його звільняти? Звичайно, є ті, хто не може виїхати через різні причини. Але всіх, хто має таку можливість, ми закликаємо залишити окуповану територію", — заявив голова облради. — Для мене головне — зберегли максимальну кількість херсонців. І друге — полегшити роботу ЗСУ".

За його словами, окупанти перекрили всі виїзди з Херсонської області на підконтрольну Україні територію, тому зараз вибратися з регіону можна лише через окупований Крим. Виїхати вийде не у всіх, адже окупанти влаштували фільтрацію: роздягають чоловіків та жінок, вишукуючи татуювання з українською чи національною символікою, перевіряють мобільні предмети на предмет тієї самої символіки чи патріотичних закликів. Затримують також державних службовців чи представників місцевого самоврядування. Військам дозволили стріляти на ураження в разі будь-якого опору.

Багато українців не бажають виїжджати з Херсонщини через Крим, щоб їх не звинуватили у зраді батьківщини. Олександр Самойленко наголосив, що звичайним громадянам нічого боятися, адже головне вижити:

"Я вважаю: якщо людина рятує своє життя і свою сім'ю, нехай їде. На моє переконання, з морального погляду ми не маємо права їх засуджувати. Як я не засуджую жодної людини, яка залишається і чекає на звільнення".

Голова ОДА додав, що за даними правозахисників, росіяни утримують у полоні близько 600 жителів Херсонської області, зокрема колишніх учасників антитерористичної операції на Донбасі, представників держструктур та місцевих органів влади — окупанти захопили голів кількох селищних рад. Крім того, вони активно вербують колишніх поліцейських, схиляючи їх до співпраці. За час війни Україні вдалося звільнити понад 200 людей.

Раніше стало відомо, що ЗСУ ведуть наступ у Херсонській області з кількох напрямків. Українські військові вже підібралися дуже близько до Херсона та ведуть бої за навколишні населені пункти.

16 червня ЗСУ завдали удару по базі військ РФ у Новій Каховці, яку влаштували на території місцево-меблевої фабрики. Ймовірно, українські військові використали ракетний комплекс "Точка-У".

Тим часом окупаційна влада хоче видавати російське громадянство всім, хто народився на Херсонщині після 24 лютого. Як заявив заступник голови так званої обласної адміністрації, дітей-сиріт вже оформили громадянами РФ.