Стало відомо, чим ЗСУ завдали удару по базі військ РФ у Новій Каховці (фото)

Удар по військовій базі на території Новокаховської меблевої фабрики міг бути завданий ракетного комплексу "Точка-У".

Українські військові знищили російську базу у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині ударом ракети "Точка-У". Про це повідомляє "Мілітарний".

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16 червня у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи на території Нової Каховки. Як стало відомо пізніше, було підірвано базу російських військ. За фото вдалося встановити, що окупанти облаштували свою базу біля Новокаховської меблевої фабрики.

[ + – ] Місце російської бази

На опублікованих фото з місця події можна помітити військові вантажівки та знищені МТ-ЛБ військ РФ. На одному зі знімків видно елемент, який, ймовірно, належить ракетному комплексу "Точка-У".

[ + – ] Ймовірно, уламки Точки-У

Як пишуть автори, українські військові могли завдати удару по російській базі навіть з околиць Миколаєва. Дальність стрільби в "Точки-У" дозволяє це зробити. У радіус потрапляє значна частина Херсонської області.

При цьому це вже не перший удар по російських об'єктах у Новій Каховці. ЗСУ 14 червня завдала удару по ще одній базі. Такі дії викликають схвалення серед мешканців міста. На вулицях населеного пункту почали з'являтися схвальні написи прямо на дорогах.

Нагадаємо, у травні Генштаб повідомляв, що Нова Каховка йде під воду через дії ЗС РФ на Каховській ГЕС.

Раніше під Херсоном ЗСУ за добу знищили 70 військових і 60 одиниць ворожої техніки.