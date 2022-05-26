Нова Каховка йде під воду через дії ЗС РФ на Каховській ГЕС, — Генштаб (відео)

За даними українських військових, на ГЕС не працює два гідроагрегати, а окупанти не пускають на територію станції бригаду ремонтників. Через це є загроза підтоплення частини міста, а також довколишніх сіл та окупованого Херсона.

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Російські військові не підпускають бригаду ремонтників для того, щоб полагодити два гідроагрегати на Каховській гідроелектростанції в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Тепер частина міста підтоплена, а під загрозою також довколишні села та окупований Херсон. На цьому наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу.

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За його словами, російські окупанти не роблять нічого для того, щоб підтримувати захоплені об'єкти в безпечному стані. Громов попередив, що таке ставлення росіян може призвести до екологічної катастрофи. Чиновник розповів, що зараз на Каховській ГЕС скидається великі обсяги води через те, що не працюють два гідроагрегати. Їхні російські військові не дозволяють полагодити.

"Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку. Під загрозою знаходяться навколишні села та окуповане місто Херсон", — заявив він.

Олексій Громов зазначив, що атака та захоплення Росією об'єктів ядерної інфраструктури — Чорнобильської та Запорізької АЕС, а також Каховської ГЕС є прямим порушенням 56 статті протоколу до Женевської конвенції 1949 року.

Крім того, на цих об'єктах розгорнуто російські пункти управління окружного та адміністративного рівнів, що теж є порушенням Женевської конвенції. Зараз на ГЕС у Новій Каховці розташований один із пунктів управління Південного військового округу ЗС РФ, а також 49-ї армії росіян.

Нагадаємо, 19 березня село Демидів Київської області, яке захоплене російською армією, могло піти під воду. Тоді журналісти повідомляли, що через зруйновану дамбу на Київському водосховищі рівень річки Ірпінь виріс, що призвело до потопів у селі.