Новая Каховка уходит под воду из-за действий ВС РФ на Каховской ГЭС, — Генштаб (видео)

По данным украинских военных, на ГЭС не работает два гидроагрегата, а оккупанты не пускают на территорию станции бригаду ремонтников. Из-за этого есть угроза подтопления части города, а также близлежащих сел и оккупированного Херсона.

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Российские военные не подпускают бригаду ремонтников для того, чтобы починить два гидроагрегата на Каховской гидроэлектростанции в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Теперь часть города подтоплена, а под угрозой также близлежащие села и оккупированный Херсон. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге.

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По его словам, российские оккупанты не делают ничего для того, чтобы поддерживать захваченные объекты в безопасном состоянии. Громов предупредил, что такое отношение россиян может привести к экологической катастрофе. Чиновник рассказал, что сейчас на Каховской ГЭС сбрасывается большие объемы воды из-за того, что не работают два гидроагрегата. Их российские военные не разрешают починить.

"Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка. Под угрозой находятся окружающие села и оккупированный город Херсон", — заявил он.

Алексей Громов отметил, что атака и захват Россией объектов ядерной инфраструктуры — Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также Каховской ГЭС является прямым нарушением 56-й статьи протокола к Женевской конвенции 1949 года.

Кроме того, на этих объектах были развернуты российские пункты управления окружного и административного уровней, что тоже является нарушением Женевской конвенции. Сейчас на ГЭС в Новой Каховке расположен один из пунктов управления Южного военного округа ВС РФ, а также 49-й армии россиян.

Напомним, 19 марта село Демидов Киевской области, которое было захваченно российской армией, могло пойти под воду. Тогда журналисты сообщали, что из-за разрушенной дамбы на Киевском водохранилище уровень реки Ирпень вырос, что и привело к потопам в селе.