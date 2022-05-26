Новая Каховка уходит под воду из-за действий ВС РФ на Каховской ГЭС, — Генштаб (видео)
По данным украинских военных, на ГЭС не работает два гидроагрегата, а оккупанты не пускают на территорию станции бригаду ремонтников. Из-за этого есть угроза подтопления части города, а также близлежащих сел и оккупированного Херсона.
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Российские военные не подпускают бригаду ремонтников для того, чтобы починить два гидроагрегата на Каховской гидроэлектростанции в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Теперь часть города подтоплена, а под угрозой также близлежащие села и оккупированный Херсон. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге.
По его словам, российские оккупанты не делают ничего для того, чтобы поддерживать захваченные объекты в безопасном состоянии. Громов предупредил, что такое отношение россиян может привести к экологической катастрофе. Чиновник рассказал, что сейчас на Каховской ГЭС сбрасывается большие объемы воды из-за того, что не работают два гидроагрегата. Их российские военные не разрешают починить.
"Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка. Под угрозой находятся окружающие села и оккупированный город Херсон", — заявил он.
Алексей Громов отметил, что атака и захват Россией объектов ядерной инфраструктуры — Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также Каховской ГЭС является прямым нарушением 56-й статьи протокола к Женевской конвенции 1949 года.
Кроме того, на этих объектах были развернуты российские пункты управления окружного и административного уровней, что тоже является нарушением Женевской конвенции. Сейчас на ГЭС в Новой Каховке расположен один из пунктов управления Южного военного округа ВС РФ, а также 49-й армии россиян.
Напомним, 19 марта село Демидов Киевской области, которое было захваченно российской армией, могло пойти под воду. Тогда журналисты сообщали, что из-за разрушенной дамбы на Киевском водохранилище уровень реки Ирпень вырос, что и привело к потопам в селе.