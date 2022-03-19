Захваченное армией РФ село Демидов в Киевской области может уйти под воду (фото)
По информации журналистов, вода идет из Киевского водохранилища через разрушенную дамбу.
Возле села Демидов Вышгородского района Киевской области уровень реки Ирпень достиг критического уровня, сообщает ТСН.
В селе Демидов, которое захвачено войсками РФ, наша армия ведет бои. Но из-за разрушенной дамбы на месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище, уровень воды возрастает. Поэтому существует угроза, что село Демидов может быть затоплено.
По состоянию на 19 марта 2022 года уровень реки Ирпень достиг уже критического уровня и является максимально допустимым.
Как утверждают местные жители, до уровня асфальтированного покрытия в селе Демидов на реке осталось 1-2 метра. Если уровень воды и дальше будет подниматься, то это может привести к затоплению дорог и подвалов домов жителей села. Это очень усложнит эвакуацию населения и доставку необходимых лекарств и продуктов.
Еще в начале марта Фокус уже писал о том, что дамба на реке Ирпень была повреждена и существует угроза затопления близлежащих населенных пунктов. Тогда были взорваны шлюзы и повреждены конструкции дамбы, из-за чего вода из водохранилища течет в устье реки Ирпень.
Напоминаем также, что в селе Демидов находится зоопарк "12 месяцев". В результате вторжения российских войск там животные гибнут от холода и голода. И решить эту проблему тяжело, так как военные РФ не пускают никого к этому месту.