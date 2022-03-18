В зоопарке под Киевом животные гибнут от холода и голода (фото, видео)

По словам директора благотворительного фонда зоопарка "XII месяцев" Михаила Пинчука, учреждение нуждается в еде и топливе для генераторов.

В поселке Демидов на севере от Киева животные зоопарка "XII месяцев" находятся под угрозой гибели из-за активных боевых действий в регионе. Животные мучаются от холода, голода и страха от обстрелов. В зоопарке закончились запасы еды, нет электроэнергии и газа. Подъехать к месту сложно, потому что российские военные не пропускают, а также взорваны мосты. Об этом сообщил директор благотворительного фонда Парка "XII Месяцев" Михаил Пинчук в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Основная проблема: мы не можем добраться туда с поставками. Российские военные не разрешат. Мосты взорвались, так что мы можем взять некоторые запасы только вручную через красный крест. Это составляет 1/20 их соотношения. Там очень мало героических спасателей, благодаря которым животные до сих пор живы", — написал он.

Животные выживают благодаря нескольким сотрудникам, которые остались в зоопарке. Пинчук заявил, нужно организовать зеленые коридоры для того, чтобы привезти в парк еду и дизельное топливо к генераторам, а также для эвакуации транспортабельных животных.

Кроме того, он сообщил, что в зоопарке уже начали гибнуть звери. 17 марта одно из животных погибло от слабости и холода. По его словам, скоро по этому пути пойдет весь зоопарк.

"Надеюсь, это увидят те, от кого зависит решение. Скоро по этой дороге отправится весь зоопарк. Нам нужны зеленые коридоры, нам нужно передавать еду и дизель, помогите кто может", — сказал Пинчук.

Киевский бизнесмен и ресторатор Максим Радуцкий сообщил, что отправил гуманитарную помощь с едой в зоопарк. На фото видно мешки с картошкой, морковью, апельсины, груши и бананы. По его словам, машина уже подъезжает к зверям. Кроме того, в понедельник будет отправлена следующая машина.

Как помочь организации

Если у вас есть возможность добраться до Демидова, вы можете передать продукты: овощи, фрукты, мясо или птицу или предоставить дизельное топливо. Также можно помочь финансово, реквизиты для банковского перевода:

БО "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ПАРКА "XII МЕСЯЦОВ".

Код ЕГРПОУ: 43580570.

IBAN: UA073005280000026006455080336.

Банковский счет (Приватбанк) 5169 3324 0784 1611.

Напомним, Фокус написал, что семь медведей из приюта "Белая скала" в Киевской области вывезли в Львовскую область из-за активных боевых действий в регионе. Если бы при обстрелах повредили вольеры и медведи выбрались на свободу, то под угрозой могли оказаться жители села.