У зоопарку під Києвом тварини гинуть від холоду та голоду (фото, відео)

За словами директора благодійного фонду зоопарку "XII місяців" Михайла Пінчука, установа потребує їжі та палива для генераторів.

У селищі Демидів на півночі від Києва тварини зоопарку "XII місяців" перебувають під загрозою загибелі через активні бойові дії в регіоні. Тварини страждають від холоду, голоду та страху від обстрілів. У зоопарку закінчилися запаси їжі, немає електроенергії та газу. Під'їхати до місця складно, бо російські військові не пропускають, а також підірвано мости. Про це повідомив директор благодійного фонду Парку "XII Місяців" Михайло Пінчук у Facebook.

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"Основна проблема: ми не можемо дістатися туди з поставками. Російські військові не дозволять. Мости вибухнули, тому ми можемо взяти деякі запаси тільки вручну через червоний хрест. Це становить 1/20 їх співвідношення. Там дуже мало героїчних рятувальників, завдяки яким тварини досі живі", — написав він.

Тварини виживають завдяки кільком співробітникам, які залишились у зоопарку. Пінчук заявив, що потрібно організувати зелені коридори для того, щоб привезти в парк їжу та дизельне паливо до генераторів, а також для евакуації транспортабельних тварин.

Крім того, він повідомив, що в зоопарку вже почали гинути звірі. 17 березня одна з тварин загинула від слабкості та холоду. За його словами, скоро цим шляхом піде весь зоопарк.

"Сподіваюся, це побачать ті, від кого залежить рішення. Незабаром цією дорогою вирушить увесь зоопарк. Нам потрібні зелені коридори, нам потрібно передавати їжу та дизель, допоможіть, хто може", — сказав Пінчук.

Київський бізнесмен і ресторатор Максим Радуцький повідомив, що відправив гуманітарну допомогу з їжею до зоопарку. На фото видно мішки з картоплею, морквою, апельсини, груші та банани. З його слів, машина вже під'їжджає до звірів. Крім того, у понеділок буде відправлено наступну машину.

Як допомогти організації

Якщо ви маєте можливість дістатися до Демидова, ви можете передати продукти: овочі, фрукти, м'ясо або птицю або надати дизельне паливо. Також можна допомогти фінансово, реквізити для банківського переказу:

БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РЯТУВАННЯ ТВАРИННИХ ПАРКУ "XII МІСЯЦІВ".

Код ЄДРПОУ: 43580570.

IBAN: UA073005280000026006455080336.

Банківський рахунок (Приватбанк) 5169 3324 0784 1611.

Нагадаємо, Фокус написав, що сімох ведмедів із притулку "Біла скеля" на Київщині вивезли до Львівської області через активні бойові дії в регіоні. Якби під час обстрілу пошкодили вольєри, та ведмеді вибралися на волю, то під загрозою могли опинитися мешканці села.