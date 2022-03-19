Захоплене армією РФ село Демидів на Київщині може піти під воду (фото)

За інформацією журналістів, вода йде з Київського водосховища через зруйновану дамбу.

Біля села Демидів Вишгородського району Київської області рівень річки Ірпінь досяг критичного рівня, повідомляє ТСН.

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Фото: ТСН

У селі Демидів, яке захоплене військами РФ, наша армія веде бої. Але через зруйновану дамбу на місці впадання річки Ірпінь у Київське водосховище рівень води зростає. Тому існує загроза, що село Демидів може бути затоплено.

Фото: ТСН

Станом на 19 березня 2022 року рівень річки Ірпінь досяг уже критичного рівня і є максимально допустимим.

Фото: ТСН

Як стверджують місцеві жителі, до рівня асфальтованого покриття у селі Демидів на річці залишилося 1-2 метри. Якщо рівень води й надалі підніматиметься, то це може призвести до затоплення доріг і підвалів будинків села. Це дуже ускладнить евакуацію населення і доставку необхідних ліків і продуктів.

Фото: ТСН

Ще на початку березня Фокус уже писав про те, що дамба на річці Ірпінь була пошкоджена й існує загроза затоплення прилеглих населених пунктів. Тоді було підірвано шлюзи та пошкоджено конструкції дамби, через що вода з водосховища тече в гирлі річки Ірпінь.

[ + – ] Село Демидів на карті

Нагадуємо також, що в селі Демидів знаходиться зоопарк "12 місяців". Унаслідок вторгнення російських військ там тварини гинуть від холоду та голоду. І вирішити цю проблему важко, тому що військові РФ не пускають нікого до цього місця.