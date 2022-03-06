Під Києвом пошкоджено дамбу через Ірпінь, є загроза затоплення населених пунктів (фото)

Судячи з фото, опублікованих у мережі, рівень затоплення становить щонайменше 6 метрів.

Дамбу в місці впадання річки Ірпінь у Київське водосховище було пошкоджено під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це може спричинити затоплення населених пунктів Київської області. Про це 26 лютого повідомило видання УНІАН.

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За даними журналістів, дамба на той момент була під контролем російських військ. Зокрема, було підірвано шлюзи та пошкоджено конструкції дамби, через що вода з водосховища тече у гирло річки Ірпінь. Унаслідок цього населені пункти вздовж річки можуть бути затоплені, пише видання.

Зазначимо, що р. Ірпінь знаходиться нижче за рівень водосховища й воду звідти перекачують за допомогою електричних насосів. Рівень Київського водосховища над рівнем моря становить 103 метри, у той час як рівень гирла р. Ірпінь — 97 метрів. Судячи з фото, опублікованих у мережі, вода вже досягла порогового рівня, у зв'язку з чим можна дійти невтішного висновку, що затоплення становить щонайменше 6 метрів.

26 лютого Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області виступило зі спростуванням інформації про те, що гідровузол був підірваний.

"У світлі останніх подій не піддавайтеся паніці та перевіряйте інформацію в офіційних джерелах", — повідомили у відомстві.

Незважаючи на це, через два дні, 28 лютого, Офіс генерального прокурора повідомив, що в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області було підірвано насосну станцію підірвано внаслідок вторгнення РФ. За цим фактом відомство розпочало провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, вже в понеділок, 7 березня, відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо повномасштабного вторгнення російських військ.

Також ми писали, що Запорізька АЕС все ще перебуває під контролем окупанта.