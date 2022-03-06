Під Києвом пошкоджено дамбу через Ірпінь, є загроза затоплення населених пунктів (фото)
Судячи з фото, опублікованих у мережі, рівень затоплення становить щонайменше 6 метрів.
Дамбу в місці впадання річки Ірпінь у Київське водосховище було пошкоджено під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це може спричинити затоплення населених пунктів Київської області. Про це 26 лютого повідомило видання УНІАН.
За даними журналістів, дамба на той момент була під контролем російських військ. Зокрема, було підірвано шлюзи та пошкоджено конструкції дамби, через що вода з водосховища тече у гирло річки Ірпінь. Унаслідок цього населені пункти вздовж річки можуть бути затоплені, пише видання.
Зазначимо, що р. Ірпінь знаходиться нижче за рівень водосховища й воду звідти перекачують за допомогою електричних насосів. Рівень Київського водосховища над рівнем моря становить 103 метри, у той час як рівень гирла р. Ірпінь — 97 метрів. Судячи з фото, опублікованих у мережі, вода вже досягла порогового рівня, у зв'язку з чим можна дійти невтішного висновку, що затоплення становить щонайменше 6 метрів.
26 лютого Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області виступило зі спростуванням інформації про те, що гідровузол був підірваний.
"У світлі останніх подій не піддавайтеся паніці та перевіряйте інформацію в офіційних джерелах", — повідомили у відомстві.
Незважаючи на це, через два дні, 28 лютого, Офіс генерального прокурора повідомив, що в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області було підірвано насосну станцію підірвано внаслідок вторгнення РФ. За цим фактом відомство розпочало провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
Нагадаємо, вже в понеділок, 7 березня, відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо повномасштабного вторгнення російських військ.
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