Под Киевом повреждена дамба через Ирпень, есть угроза затопления населенных пунктов (фото)

Судя по фото, опубликованных в сети, уровень затопления составляет по меньшей мере 6 метров.

Дамба в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище была повреждена в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это может привести к затоплению населенных пунктов Киевской области. Об этом 26 февраля сообщило издание УНИАН.

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По данным журналистов, дамба на тот момент находилась под контролем российских войск. В частности, были взорваны шлюзы и повреждены конструкции дамбы, и-за чего вода из водохранилища течет в устье реки Ирпень. В результате этого населенные пункты вдоль реки могут быть затоплены, пишет издание.

Отметим, что р. Ирпень находится ниже уровня водохранилища и воду оттуда перекачивают при помощи электрических насосов. Уровень Киевского водохранилища над уровнем моря составляет 103 метра, в то время как уровень устья р. Ирпень — 97 метров. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, вода уже достигла порогового уровня, в связи с чем можно сделать вывод, что затопление составляет по меньшей мере 6 метров.

26 февраля Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области выступило с опровержением информации о том, что гидроузел был подорван.

"В свете последних событий не поддавайтесь панике и проверяйте информацию в официальных источниках", — сообщили в ведомстве.

Несмотря на это, спустя два дня, 28 февраля, Офис генерального прокурора сообщил, что в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области была взорвана насосная станция была взорвана в результате вторжения РФ. По этому факту ведомство начало производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, уже в понедельник, 7 марта, состоится очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по поводу полномасштабного вторжения российских войск.

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