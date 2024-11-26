Законодавство України виділяє кілька категорій осіб, які мають право на пільги та пенсії. Фокус з’ясував, хто отримуватиме "чорнобильську пенсію", відповідно до проєкту держбюджету на 2025 рік.

Згідно з пропозиціями бюджетного комітету Ради, який Кабмін вніс до законопроєкту №12000 про Державний бюджет на 2025 рік, нові пенсії для чорнобильців будуть виплачуватися лише тим, хто дійсно проживав у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Тож, у разі ухвалення цих змін, ті пенсіонери, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали та згодом повернулися, більше не отримуватимуть доплати у розмірі 2 361 грн. Як повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, до початку повномасштабного вторгнення Росії до України доплати отримували близько 10 тис. людей, і на це держава спрямовувала 51,4 млн грн на місяць із бюджету.

Корисна інформація та зміни у виплатах для пенсіонерів-чорнобильців

Що відомо про зміни "чорнобильської пенсії"

Верховна Рада запропонувала перевірити пенсіонерів, які отримують "чорнобильську пенсію". Кабмін погодився і запровадив зміни. Тож у законопроєкті про бюджет на 2025 рік зазначено, що виплати надходитимуть тим, хто дійсно жив в зоні відчуження в період 1986-1993 рр.

"Так звана "чорнобильська пенсія" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення) буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік", — зазначила народна депутатка, голова бюджетного комітету ВРУ Роксолана Підласа.

Все про пенсії чорнобильцям 2024-2025 Фото: Flickr / Marco Fieber

Отже, в статті 45 проєкту закону про бюджет України на наступний рік, який доопрацював Кабмін до другого читання, пропонується установити, що 2025-го на період дії воєнного стану в Україні доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 грн.

Хто, ймовірно, втратить право на "чорнобильську пенсію", так це ті громадяни, які після аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 року) самостійно або у встановленому законодавством порядку за направленнями обласних державних адміністрацій змінили місце проживання та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цих зон, а також особам, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській АЕС.

Тож, згідно із правками Кабміну, виплати непрацюючим пенсіонерам за проживання у зоні відселення припиняється після залишення особою свого місця постійного проживання на зазначених територіях. Такі дані про проживання підтверджуються відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів. Де саме людина проживала, перевірятимуть через Єдиний державний демографічний реєстр та інші державні бази даних.

Що буде з чорнобильськими пенсіями у 2025 році Фото: pexels.com

Хто має право на "чорнобильську пенсію" та які ще пільги надаються чорнобильцям

Як зазначив у коментарі Фокусу юрист практики перерахунку пенсій юридичної компанії "Приходько та партнери" Любомир Кожухов, окрім доплат за проживання у зоні радіоактивного забруднення, держава безумовно надає "чорнобильську пенсію" учасникам ліквідації наслідків аварії, які працювали в зоні відчуження в період з 26 квітня 1986 року по 31 грудня 1990 року, та потерпілим, які зазнали радіаційного впливу під час аварії або в період після неї. До цієї категорії належать як жителі прилеглих територій, так і ті, хто евакуювався з зони відчуження.

В Україні з 1 березня проводили перерахунок пенсій, виходячи із середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку (за 2023 рік це 14308,46 грн)

Згідно із законом України №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ліквідатори або потерпілі від аварії на ЧАЕС мають додаткові пільги.

Зниження пенсійного віку або достроковий вихід на пенсію. "Особи, що брали участь у ліквідації аварії або особи, що були евакуйовані чи проживали на території радіоактивного забруднення можуть вийти на пенсію за віком раніше за інші категорії громадян, наприклад, у 50 чи 55 років, а не в 60. Умови її нарахування, крім, власне, пільги щодо зниження пенсійного віку не відрізняються від пенсії звичайного громадянина", — пояснює Фокусу Любомир Кожухов. Надбавки та доплати. "Залежно від категорії до якої відноситься громадянин (1, 2, 3 та 4), він має право на окрему надбавку до пенсії у розмірі визначеному пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", — додає юрист. Перерахунок пенсії без обмеження максимальним розміром. Ліквідатори із групою інвалідності, що пов’язана з радіаційним впливом, доволі часто отримують пенсію, обмежену десятьма прожитковими мінімумами.

В Україні з 1 березня проводили перерахунок пенсій Фото: З відкритих джерел

"Наразі, після рішення Конституційного Суду України №2-р(II)/2024, положення вищезазначеного Закону України №796, яке обмежує розмір пенсійних виплат, визнано нечинним, а отже не повинно застосовуватися при виплаті пенсій", — пояснив Любомир Кожухов.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проводили перерахунок пенсій, виходячи із середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку (за 2023 рік це 14308,46 грн). І мінімальний розмір пенсійної виплати для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2024 в Україні становить:

І групи інвалідності – 14308,46 грн,

ІІ групи інвалідності – 11446,77 грн,

ІІІ групи інвалідності – 8585,08 грн.

Як повідомили у Профспілці працівників держустанов Києва, призначення пенсій за зверненнями від цієї категорії громадян здійснюється із застосуванням коефіцієнта 2,48105 — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії, призначеної у поточному році (2,48105 = 7100,00 грн (мін. зарплата на 01.01.2024) х 5/14308,46 грн (середня зарплата за 2023 рік).

Юрист відповів, що буде з чорнобильськими пенсіями 2025 року Фото: pexels.com

Перерахунок пенсії в Україні: як і куди подати заяву

Фокус вже повідомляв, що перерахунок пенсій — це процес перегляду розміру пенсійних виплат з метою коригування їх у залежності від різних чинників. Цей процес може бути проведений автоматично або за заявою пенсіонера.

Важливо

Перерахунок пенсій в березні: чого очікувати та чи вистачить коштів у бюджеті

Подати електронну заяву про перерахунок пенсії можна особисто через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Подавати заяву на індивідуальний перерахунок пенсії необхідно у випадках:

вступу на роботу, звільнення з роботи;

реєстрації або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;

набуття зміни чи припинення особливого статусу;

зміни місця проживання (реєстрації);

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

поновлення виплати пенсії;

надання пенсіонером документів про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення пенсії;

встановлення надбавок, підвищень, доплат тощо;

втрати годувальника;

якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжила працювати, набула не менш як 24 місяці страхового стажу, після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.

Подати електронну заяву про перерахунок пенсії можна особисто через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України

Які документи потрібні для перерахунку пенсії:

заява;

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, зокрема, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей;

інші документи про стаж (у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній).

Як повідомили у ПФУ, протягом 10 днів територіальний орган Пенсійного фонду України, до якого звертався пенсіонер, має прийняти рішення про перерахунок пенсії.