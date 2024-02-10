Інфляція, девальвація, зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму — це все не може не позначитись на пенсійному забезпеченні. В уряді кажуть, що індексація захистить українських пенсіонерів від негативного впливу інфляції. Чи насправді перерахунок пенсій допоможе самим пенсіонерам та який вплив підвищення матиме на загальну ситуацію в економіці країни, дослідив Фокус.

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Індексація пенсій в Україні у 2024-му відбудеться з 1 березня. Приблизний розмір індексації становитиме 13%, але точні цифри поки що невідомі. Їх розрахують в лютому, виходячи з необхідних статистичних показників.

Цікаво, що серед економістів немає єдиної думки щодо необхідності індексації. У той час, як одні кажуть, що з економічної точки зору зростання соціальних виплат необхідне для пожвавлення споживчого попиту, інші закликають згадати відповідь на популярне питання "за рахунок чого цей банкет?".

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Індексація пенсій в Україні передбачена статтею 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, — йдеться у законі. — Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення", — йдеться у законі.

Приблизний розмір індексації становитиме 13%, але точні цифри поки що невідомі Фото: Shutterstok

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої зарплати може бути підвищений, але у 2024-му про це неможливо і мріяти.

Наразі необхідної статистики ще немає, проте наприкінці минулого року міністерка соцполітики Оксана Жолнович казала, що внаслідок індексації пенсії зростуть приблизно на 13%.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду розмір щорічного збільшення показника середньої зарплати може бути підвищений, але у 2024-му про це неможливо і мріяти

Пенсійне питання: звідки мільярди на виплати в 2024 році

За умови величезного дефіциту держбюджету кошти на пенсійні виплати уряд планує брати із надходжень від іноземних партнерів. Зокрема, виплачувати пенсії вчасно допоможе програма Ukraine Facility від ЄС на 50 млрд євро, 18 мільярдів з яких Україна отримає протягом 2024 року кількома траншами.

Частину коштів від Європейського Союзу уряд збирається спрямувати на соціальну сферу, щоб забезпечити виплати. За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, фінансова допомога від Євросоюзу дасть змогу Україні планувати і своєчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій. Тобто у держави будуть кошти на пенсії та допомоги багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим тощо. Проте надання Україні коштів від Євросоюзу не означає, що усі питання з нестачею коштів в держбюджеті будуть вирішені, адже у Мінфіні ще наприкінці 2023 року запланували отримання від закордонних партнерів 37,5 млрд доларів — саме стільки необхідно країні, щоб пройти 2024 рік без суттєвих ускладнень із виплатами і пенсій, і зарплат та інших виплат. Наразі головна проблема — це загальмування ухвалення рішення про фінансову допомогу Україні у Сполучених Штатах.

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Головна мета індексації пенсій — захист українських пенсіонерів від негативного впливу інфляції. Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що формула індексації працює не перший рік, і вона дійсно непогана: враховується зростання як зарплат, так і цін. Питання в іншому: де взяти гроші для цієї індексації?

Кошти для соціальних витрат сьогодні конкурують із коштами, що спрямовують на оборону, каже експерт

"Планується, що це будуть гроші з макрофінасової допомоги наших партнерів, проте надходження цієї допомоги поки що під питанням, — відзначив Пендзин у коментарі Фокусу. — Маємо оптимістичні очікування, але остаточне рішення поки ще не прийнято. І тут є два погані моменти. По-перше, наші соціальні витрати повністю покладено на кошти з макрозапозичень. По-друге, наразі ми фактично живемо одним днем, не знаючи та не розуміючи, що буде завтра, і це неприпустимо для соціальної політики".

Формула індексації враховує зростання як зарплат, так і цін Фото: УНІАН

На думку Олега Пендзина, сьогодні кошти, які використовуються для соціальних витрат, конкурують із коштами, що спрямовують на оборону. І що з цих статей важливіше, очевидно. "Першою ознакою переведення економіки на військові рейки є заморожування соціальних стандартів, – каже експерт. – Але українська влада навіть під час війни не планує зіграти роль політичних камікадзе та відвернути від себе електорат. Тому ми бачимо такі популістські рішення".

І, продовжує економіст, йдеться не лише про пенсії, а й про повний соціальний пакет. Але замість заморожування маємо підвищення і мінімальної зарплати, і прожиткового мінімуму, і інших прив'язаних до них виплат.

Олег Пендзин: наразі ми фактично живемо одним днем, не знаючи та не розуміючи, що буде завтра, і це неприпустимо для соціальної політики

"Інфляція та заробітна плата зросли, отже, виходячи з формули, має бути й індексація, — зазначив у коментарі Фокусу аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. — Щоб її не проводити, ймовірно, довелося б змінювати законодавство. Проте в умовах складної ситуації на фронті та гострих внутрішньополітичних протиріччях, керівництву країни було б досить складно пояснити таку законодавчу ініціативу та одночасно зберегти нинішній рівень підтримки громадян".

Усі соціальні виплати та індексації забезпечуються за рахунок іноземної фінансової допомоги, продовжує експерт. На його думку, якби вони фінансувалися з внутрішніх джерел за рахунок підвищення податків, скорочення інших держвитрат чи емісії, гучних заяв щодо індексації, як і її самої, швидше за все, не було би.

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На допомогу економіці: чи потрібно стимулювати внутрішній попит

Водночас аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ вважає, що заморозка соціальних виплат була б невірним рішенням під час війни. "Сучасна українська економіка розвивається через споживання. Скорочуючи виплати, ми скорочуємо платоспроможний попит, з яким у нас і без того великі проблеми через те, що 6 млн українців виїхали з країни. Я казав це під час пандемії, скажу і зараз: держава має стимулювати внутрішній попит через соціальні виплати. Зокрема, наприклад, пенсіонерам з пенсією нижче за середню (на начало року — 5385 грн) потрібно виплачувати додаткові гроші хоча б раз на квартал у розмірі мінімальної пенсії", — пропонує аналітик.

Експерти вважають, що держава має стимулювати внутрішній попит через соціальні виплати Фото: РБК

За словами експерта, гроші на соціалку потрібно знаходити навіть ціною емісії (друк грошей через державні облігації, — Фокус). Причому, якщо людина отримує мінімальну пенсію на рівні 3 тис. грн, індексація проблему не вирішить — потрібні більш суттєві виплати. До того ж, нинішня індексація за прогнозами складе лише близько 13% внаслідок різкого гальмування інфляції (за підсумками 2023 року річна інфляція склала 5,1%).

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Олексій Кущ впевнений: підвищення соціальних виплат під час війни — не популізм, а цілком вірне рішення. "Це велика та шкідлива помилка — вважати, що економія на соцвиплатах може призвести до великого економічного ефекту, — відзначив аналітик у коментарі Фокусу. — Наразі в нас є дві спіралі скорочення: скорочення споживчих витрат, бо населення в кризу намагається відкласти заощадження, та скорочення витрат бізнесу, якій не хоче вкладати гроші у інвестиційні проекти".

Якщо держава запустить ще й скорочення бюджетних витрат, це стане третьою спіраллю та шляхом "в нікуди", вважає експерт. І тоді замість економії станеться падіння економіки та вимушене подальше скорочення бюджетних витрат.