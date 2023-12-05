Індексація пенсій у 2024 році: як відбуватиметься перерахунок та наскільки залежить від стажу

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович повідомила, від чого залежатиме індексація пенсій 2024 року. Також вона розповіла, що буде з великими виплатами, наприклад, суддям і держслужбовцям.

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Індексація пенсій в Україні залежатиме від двох критеріїв: кількості років, які людина працювала, та суми внесків, що сплачувала. Про це міністерка соцполітики Оксана Жолнович повідомила в інтерв'ю виданню Forbes.

За словами Жолнович, під час перерахунку пенсій враховуватимуть кількість років та суму сплачених внесків, а потім порівнюватимуть заробітну плату з середньою зарплатою, яка є зараз.

Як нараховуватимуть бали під час індексації пенсій 2024 року

"Якщо дорівнює — 10 балів, менше — 8 балів, а якщо більше — 12 балів. Бали сумуються за всю кількість років. За такою системою, якщо у людини 35 років трудового стажу, то її пенсія не буде меншою, ніж 40% від заробітку", — пояснила міністерка.

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Найменша та найбільша індексація: хто та скільки отримає

Жолнович пояснила, що найменша індексація очікує українців, які вийшли на пенсії в останні три роки, адже їхні виплати відповідають ринку. На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках.

"Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. Індексація пенсій проводиться на рівень інфляції відповідно до останніх трьох років. Тобто системно занижували пенсію такій категорії громадян. І в результаті в нас є люди, які отримують 2500 гривень", — пояснила міністерка.

А люди з таким самим стажем, які вийшли у 2019 році, отримують 5000 гривень.

"Звісно, ідеальний варіант проіндексувати пенсії всім, але на це потрібно близько 300 мільярдів гривень. Це шалені гроші. В нас у 2024-му закладено лише 100 мільярдів", — додала міністерка.

Тому, за її словами, міністерство "підтягує" тих, хто отримує найменше, а таких пенсіонерів є близько 60% від загальної кількості.

Чи доцільно здійснювати перерахування великих пенсій

"У спеціальних пенсіях виокремлюватимемо страхову частину, яка обраховуватиметься балами. Зараз діє обмеження по індексації у 1500 гривень", — повідомила Оксана Жолнович.

Вона пояснила, що у кожній країні є політика щодо підтримки певних категорій, таких як військові, держслужбовці, судді, правоохоронці тощо, адже вони несуть посилений тиск впродовж своєї діяльності.

А щодо надбавок до спеціальних пенсій, виходячи з економічної ситуації в країні, то за словами міністерки, над цим процесом поки розмірковують і він наразі на початковому етапі.

Накопичувальна пенсійна система: коли запрацює в Україні

Щодо цього питання Жолнович повідомила про орієнтування на 2025 рік. Адже потрібно сформувати весь дизайн накопичувальної пенсії.

"Є домовленість, що ми не обтяжуємо ані роботодавця, ані працівника. Підвищення податку не буде. Як варіант спрямування на накопичення коштів з Фонду безробіття, бо там наразі є профіцит. Згідно з проєктом бюджету на 2024-й, наступного року у Фонд безробіття буде перераховано 10 млрд гривень", — нагадала вона.

Також міністерству потрібно створити Державний фонд, який опікуватиметься накопиченнями. Перші три роки кошти йтимуть туди, потім буде змога переходити на недержавні фонди. Ще одне питання – збереження накопичень і захист їх від інфляції. Розглядаються інвестиції в золото, ОВДП, цінні папери тощо.

"Це попередній план, звісно, нас чекає дискусія в парламенті. Закон потрібно ухвалити до першої половини наступного року, щоб у 2025-му вже мати дизайн реформи", — додала Жолнович.

Тим часом деякі українці отримають 4200 гривень надбавки до пенсії. Так, люди, яких визнано політв’язнями комуністичного режиму СРСР, мають право на отримання надбавки до пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Раніше Фокус повідомляв, кому з пенсіонерів потрібно до 31 грудня звернутись у ПФУ, щоб пройти ідентифікацію.