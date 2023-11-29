Пенсія в Україні: кому з пенсіонерів потрібно до 31 грудня звернутись у ПФУ (документ)

Частина пенсіонерів має пройти ідентифікацію, і зробити це можна навіть з-за кордону. Така необхідність може виникнути через повідомлення з банку.

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Частина українських пенсіонерів має пройти ідентифікацію у Пенсійному фонді. Директорка Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ПФУ Валентина Боршовська у коментарі KP.UA 28 листопада пояснила, кому та куди потрібно звертатись.

Ідентифікація пенсіонерів в Україні: терміни звернення

Пенсіонери, що до 24 лютого минулого року отримали статус ВПО та отримують виплати через "Ощадбанк", мають звернутись у ПФУ до 31 грудня.

Ідентифікація пенсіонерів з інших категорій не має терміну. Зокрема, українці, які виїхали за кордон, можуть відкласти звернення і до 2024 року.

Ідентифікація пенсіонерів в Україні: кому потрібна

Боршовська пояснила, що необхідність ідентифікації виникає, коли ПФУ отримує повідомлення від банку.

Проблема може виникнути, коли пенсія надходить на картку, з якої не знімають гроші протягом року. Водночас у банк особисто отримувач виплат також не звертався.

Ідентифікація пенсіонерів в Україні: як пройти з-за кордону

Пройти ідентифікацію, перебуваючи за кордоном, можна кількома способами:

авторизуватись в особистому кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис";

звернутись до дипломатичної установи, отримати там посвідчення та надіслати його у ПФУ — поштою або засканувати.

Також згодом стане можливою ідентифікація через відеозв’язок, але відповідна постанова ще не набрала чинності.

Відповідь ПФУ на запит KP.UA Фото: KP.UA

Нагадаємо, народна депутатка Роксолана Підласа попередила, що у 2024 році частині пенсіонерів можуть значно знизити виплати. Це пов’язано з масштабною індексацією та запровадження нової бальної системи.

З 1 січня в Україні зросте максимальна сума пенсійних виплат. Деякі громадяни отримають надбавку у розмірі 2,6 тисячі гривень.