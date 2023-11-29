Пенсия в Украине: кому из пенсионеров нужно до 31 декабря обратиться в ПФУ (документ)

Часть пенсионеров должна пройти идентификацию, и сделать это можно даже из-за границы. Такая необходимость может возникнуть из-за сообщения из банка.

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Часть украинских пенсионеров должна пройти идентификацию в Пенсионном фонде. Директор Департамента по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации ПФУ Валентина Боршовская в комментарии KP.UA 28 ноября объяснила, кому и куда нужно обращаться.

Идентификация пенсионеров в Украине: сроки обращения

Пенсионеры, которые до 24 февраля прошлого года получили статус ВПЛ и получают выплаты через "Ощадбанк", должны обратиться в ПФУ до 31 декабря.

Идентификация пенсионеров из других категорий не имеет срока. В частности, украинцы, которые выехали за границу, могут отложить обращение и до 2024 года.

Идентификация пенсионеров в Украине: кому нужна

Боршовская объяснила, что необходимость идентификации возникает, когда ПФУ получает сообщение от банка.

Проблема может возникнуть, когда пенсия поступает на карточку, с которой не снимают деньги в течение года. При этом в банк лично получатель выплат также не обращался.

Идентификация пенсионеров в Украине: как пройти из-за границы

Пройти идентификацию, находясь за границей, можно несколькими способами:

авторизоваться в личном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис";

обратиться в дипломатическое учреждение, получить там удостоверение и отправить его в ПФУ — по почте или отсканировать.

Также впоследствии станет возможной идентификация через видеосвязь, но соответствующее постановление еще не вступило в силу.

Ответ ПФУ на запрос KP.UA Фото: KP.UA

Напомним, народная депутатка Роксолана Пидласа предупредила, что в 2024 году части пенсионеров могут значительно снизить выплаты. Это связано с масштабной индексацией и введением новой балльной системы.

С 1 января в Украине вырастет максимальная сумма пенсионных выплат. Некоторые граждане получат прибавку в размере 2,6 тысячи гривен.