Пенсии, субсидии, тарифы, налоговые проверки: что изменится для украинцев с 1 декабря

Некоторые категории пенсионеров в первом месяце зимы могут рассчитывать на надбавки к выплатам. Вместе с тем получателей субсидий могут лишить денежной помощи. Фокус рассказывает о главных изменениях для украинцев с 1 декабря 2023 года.

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С 1 декабря в Украине начинает работать электронная система регистрации гуманитарной помощи. Параллельно до 1 апреля 2024 года будут действовать и бумажные декларации. В Кабмине отметили, что новая система облегчит процедуру ввоза и распределения гуманитарки, ведь отменяются гарантийные письма от военных, а также запросы на поставку и все другие справки, упрощается отчет. Нововведение поможет предупредить злоупотребления при ввозе и использовании гуманитарки, надеются в правительстве. Не только гуманитарная помощь претерпит изменения уже с начала первого месяца зимы. Фокус собрал самые главные изменения, которые ожидают украинцев с 1 декабря.

Электричество, отопление, вода: изменятся ли тарифы с 1 декабря

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня — до 2,64 грн за кВт. Такая цена будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Однако расходы домохозяйств на электроэнергию в декабре вырастут, ведь в холодный период многие используют обогрев электрическими устройствами или кондиционерами. К тому же в платежках добавляется графа "отопление".

Правительство "заморозило" тарифы до конца отопительного сезона, поэтому изменений с 1 декабря не будет Фото: УНИАН

Цена газа для бытовых потребителей тоже зафиксирована на прошлогоднем уровне — будет оставаться на уровне 7,96 грн/кубометр. "Заморожены" и тарифы на воду. Напомним, сейчас отдельно устанавливаются тариф на водоснабжение, и отдельно — тариф на водоотвод. Уровень тарифа зависит от решений местных властей. К примеру, в Запорожье зафиксированы самые высокие тарифы — 25 гривен за кубометр для водоснабжения и 40,51 грн за кубометр для водоотведения. А жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой областей и других регионов платят менее 30 гривен за кубический метр воды.

Пенсии в Украине: кто получит надбавки

В 2023 году было проведено три повышения пенсий:

индексация в марте, которая охватила более миллиона украинцев, ее размер составил около 20%;

перерасчет пенсий с 1 апреля пенсионерам, которые работают и после назначения пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;

индексация с 1 июля пенсионерам, которые были государственными служащими, научными работниками, работниками местного самоуправления или народными депутатами.

"Поскольку в 2023 году повышение прожиточного минимума не предусмотрено, ожидать увеличения пенсий в декабре не стоит. Доплаты получат только те пенсионеры, которым исполнится 70, 75 и 80 лет", — отметил Фокусу управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников. Надбавки составят 300, 456, 570 гривен, соответственно.

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Пенсии в Украине: кому уменьшат выплаты в 2024 году

Массовая индексация пенсий ожидается в следующем году. Предварительно ее проведут с 1 марта 2024 года. Согласно заявлениям представителей правительства, индексацию проведут по новой бальной системе. Между тем, согласно принятой смете на следующий год, уже с 1 января 2024 года должна вырасти минимальная пенсия — с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

В декабре на повышение пенсии могут рассчитывать те, кому исполнится 70,75 и 80 лет

Вместе с тем украинские пенсионеры могут получить доплату от ООН. Поддержку получают пенсионеры, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют пенсию менее 3250 гривен;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ.

Размер доплаты индивидуальный — он составляет разницу между фактической выплатой и 3250 грн. Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, поэтому подавать заявление не нужно. Денежная помощь будет перечислена на те банковские счета, на которые обычно поступают пенсионные выплаты, или через Укрпочту.

Пенсионеры, которые получают менее 3 тыс. грн, смогут получить надбавку от ООН Фото: pexels.com

Украинские пенсионеры, которые выехали за пределы Украины, до 31 декабря должны пройти физическую идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты. Это можно сделать следующими способами:

на портале электронных услуг Пенсионного фонда;

удостоверить текущее место жительства за рубежом через консульское должностное лицо.

Чтобы пройти идентификацию онлайн, нужно:

зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ;

в правом верхнем углу нажать кнопку "Вхід" и выбрать опцию "Дія.Підпис";

в новом окне нажать кнопку "Отримати код для входу";

отсканировать QR-код, который появится на экране, с помощью опции по сканированию QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на сектор с QR-кодом на веб-портале;

подтвердите запрос на авторизацию через "Дія.Підпис" и личность через проверку по фото;

нажмите "Далі" и введите пятизначный код для "Дія.Підпис";

вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ будет выполнен автоматически. Сообщение о прохождении пенсионером идентификации будет сформировано в разделе "Мої звернення".

Изменения в выплатах переселенцам: сколько будут платить ВПЛ

Кабмин на недавнем заседании внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету внутренне перемещенных лиц и выплат им госпомощи. В частности, ВПЛ трудоспособного возраста, которая не работает при отсутствии уважительных причин, в течение 3 месяцев со дня назначения выплат должна поспособствовать своей занятости. То есть переселенцы должны:

трудоустроиться;

подать заявление для получения гранта на открытие собственного дела;

обратиться в службу занятости для получения ваучера на обучение;

зарегистрироваться в службе занятости и получить статус безработного.

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Выплаты для переселенцев планируют изменить: кто сможет получить помощь

Как известно, выплату государственной помощи ВПЛ на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных с 1 августа продлили автоматически на шесть месяцев — до февраля 2024-го. Поскольку с 1 ноября 2023 года помощь стала срочной, тем, кто обратится за ней в декабре, выплату назначат на шесть месяцев на семью. Для оформления выплат ВПЛ теперь должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно". Вместе с тем при назначении выплат будут учитываться "имущественные" критерии. Так, в помощи могут отказать, если лицо приобрело новое авто, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; имеет на депозите в банке в целом более 100 тыс. грн; приобрело иностранную валюту, банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.

Субсидии в декабре: кому могут прекратить выплату помощи

Всем, кому была назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период и тем, у кого размер субсидии был нулевым, на отопительный период 2023–2024 годов расчет выплаты провели в автоматическом режиме, отметил управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников. Он добавил, что сейчас проводятся проверки получателей субсидии через такие реестры:

застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины;

Государственной налоговой службы;

Миграционной службы;

актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Если официальный доход семьи вырастет, субсидию могут отменить Фото: pexels.com

По результатам проверки получателям могут отказать в предоставлении субсидии на отопительный период. В частности, потерять жилищную субсидию можно, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи…

в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, которая превысила 50 000 грн (покупка земельного участка, транспортного средства, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления. Но сюда не входят медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги согласно социальной норме жилья и объекты наследства и дарения);

(покупка земельного участка, транспортного средства, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления. Но сюда не входят медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги согласно социальной норме жилья и объекты наследства и дарения); на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа) или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

(кроме мопеда и прицепа) или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа); есть долги за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 680 грн и отсутствует договор о реструктуризации с предприятием-поставщиком.

Субсидию могут отменить, если домохозяйство имеет долги за ЖКУ, которые превышают 680 грн

Напомним, субсидию назначают, если расходы домохозяйства на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Поэтому если эти обстоятельства изменятся, в субсидии могут отказать. "Отменить субсидию могут в случае, если человек нашел работу. То есть оформился официально. Субсидию отменят, если его финансовые поступления будут больше установленных норм. То есть доход будет позволять платить за коммунальные услуги", — отметил Фокусу эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко.

ФОПам подготовиться: возвращение налоговых проверок

Согласно одобренному парламентом законопроекту №10016-д с наступлением зимы частично возвращаются документальные налоговые проверки. Принятие документа было требованием МВФ. Мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года. Однако по состоянию на 28 ноября документ все еще на подписи у президента. Поэтому в конце проверки вернутся только при условии возвращения проекта с подписью Владимира Зеленского. "ВР отклонила блокирующие постановления по проекту закона 10016д о частичном восстановлении налоговых проверок. Проверки по рисковым предприятиям будут восстановлены с 1 декабря 2023 года. Ожидаем подписания президентом", — написал в телеграмме народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С 1 декабря могут начаться налоговые проверки азартного бизнеса, финансовых компаний и нерезидентов Фото: pexels.com

Проектом №10016-д предусматривается, что по 31 декабря 2024 года включительно в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены исключительно:

налогоплательщики, которые занимаются производством и/или реализацией подакцизной продукции;

налогоплательщики, которые в сфере организации и проведения азартных игр в Украине;

налогоплательщики, которые предоставляют финансовые, платежные услуги;

нерезиденты, осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения;

другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 календарного года, соответствуют определенным критериям (например, уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов меньше, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли).

Согласно законопроекту 10016-д мораторий на налоговые проверки для ФЛП 1 и 2 групп будет действовать до декабря 2024 года

Проверки подакцизной продукции в Украине уже давно вернули, остальные — могут начаться с декабря, уточнил Фокусу руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский. "Считаю, это неправильно. Аргументировано было вернуть проверки исключительно подакцизной продукции. Но несмотря на то, что проверки подакцизной продукции вернули, мы не видим эффективной деятельности Налоговой в этом направлении. Обнаружилось много злоупотреблений и по табаку, и по алкоголю, и по бензину. То есть Налоговая сейчас недорабатывает. Таким образом, расширив круг проверок, фактически размывается фокус Налоговой. Она займется теми сферами, которые не являются столь приоритетными в контексте потерь государственного бюджета", — сказал он.

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