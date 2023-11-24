Миллиардные убытки: сколько денег теряет украинский бизнес и бюджет из-за долгих тревог

По подсчетам Даниила Гетманцева, при минимальной суммарной продолжительности тревог двое суток в месяц, убытки сводного бюджета и Пенсионного фонда Украины составляют 6 миллиардов гривен в месяц.

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Украинский бизнес терпит убытки не только из-за масштабных разрушений во время полномасштабного вторжения ВС РФ. Например, серьезно вредят предпринимателям продолжительные воздушные тревоги из-за российских "МиГов". Так, в 2022 году бизнес из-за этого ежедневно терял 7 миллиардов гривен, а в 2023-м — около 9 миллиардов. Такие подсчеты опубликовал в своем Telegram-канале председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Он объяснил, что когда по всей стране объявляется воздушная тревога, то останавливается половина экономики.

"Если считать убытки в привязке к ВВП – они постоянно увеличиваются. Но здесь нужно учитывать номинально растущий ВВП – по оценкам НБУ, ВВП в этом году составит 6,63 триллиона гривен", – сказано в его сообщении.

По словам Гетманцева, эти расчеты — приблизительные. На это влияет, в частности то, что значительная часть тревог приходится на ночное время. Но, как отметил политик, оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости все же есть возможностью

При этом убытки терпит не только бизнес, но и государство. Ведь из-за пауз в работе экономики сокращаются и налоговые поступления.

"Все налоги по сводному бюджету (вместе с ЕСВ) занимают около трети ВВП (в 2022 году – 34% ВВП). Поэтому если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют 3 миллиарда гривен в сутки вынужденного простоя", – отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в двое суток в месяц, то потери сводного бюджета и Пенсионного фонда будут на уровне 6 миллиардов гривен в месяц. Это значительная сумма, поскольку, по информации плановое финансирование разных сфер составляет:

дошкольного образования — 4,4 миллиарда гривен в месяц;

среднего образования — 13 миллиардов гривен в месяц;

программ медицинских гарантий — 14 миллиардов гривен в месяц.

Он также добавил, что многие люди уже сами определяют для себя опасность, когда объявляется воздушная тревога. Но даже когда пилоты российских "МиГов" проводят тренировки, они все равно могут закончиться пуском ракет.

"Есть поручение Президента. Уверен, что с учетом усиления нашей ПВО определенное практическое решение по затяжным тревогам будет найдено. Минимизировать убытки и при этом обезопасить украинцев — вот та задача, которая сейчас решается. Впрочем, конкретный механизм, если такое решение будет принято, должны комментировать, прежде всего, военные и специалисты по национальной безопасности", – написал нардеп.

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Напомним, 17 ноября глава государства Владимир Зеленский сообщил, что поручил Минобороне, Генштабу и Кабмину решить проблему с продолжительными "остановками" страны из-за взлетов носителей "Кинжалов". Отметим, что 16 ноября представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия способна устраивать воздушные тревоги по 12 часов на день. По его мнению, россияне и дальше будут продолжать пользоваться такой тактикой, поскольку она изматывает украинцев.