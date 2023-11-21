Забастовка на границе: компании теряют по 1 млн грн ежедневно, — ЕБА

Из-за блокирования польскими перевозчиками движения на польско-украинской границе в одинаковой степени страдают как импортеры, так и экспортеры.

Related video

Из-за блокирования пунктов пропуска польскими перевозчиками компании ежедневно теряют около 1 млн гривен. Об этом сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Такие данные были получены после опроса 55 членских компаний. Всего с начала блокады границы Украины из-за простоя компании потеряли около 305,8 млн гривен.

Отмечается, что импортеры и экспортеры в одинаковой степени несут убытки. Собственно, в Украину завозят товары около 49% компаний, около 25% товаров доставляется в Польшу и 15% — в другие страны.

Такая акция польских перевозчиков негативно влияет на бизнес, а именно на конкурентоспособность и себестоимость продукции. В частности, из-за такого блокирования границы повышаются расходы на перевозки.

Компании также жалуются на нехватку транспорта из-за отказа перевозчиков брать заказы на время блокирования пунктов пропуска. В свою очередь клиенты могут накладывать штрафы и отказываться от дальнейших заказов.

Такая ситуация на границе напрямую может повлиять на доступ украинцев к необходимым товарам, ведь украинские производства не могут импортировать нужное сырье или комплектующие.

Блокировка украинской границы: что известно

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста на границе с Украиной. Они заблокировали движение к пункту пропуска и пропускают только один грузовик в час.

Одними из основных требований является возвращение украинским перевозчикам разрешения, ужесточение правил перевозки.

16 ноября к своим польским коллегам присоединились словацкие перевозчики. Они перекрыли движение грузовиков к пунктам пропуска только на час, впрочем заявили, что перекроют границу полностью в случае, если Брюссель не повлияет на ситуацию.

Также из-за блокирования границы в Украину в очередях из грузовиков застряло дорогостоящее медицинское оборудование для прифронтовых областей.

В ответ на блокирование пунктов пропуска митинг устроили украинские перевозчики. Они пытаются привлечь внимание польских перевозчиков и донести до них последствия такой блокады границы.

Напомним, 14 ноября в Госпогранслужбе сообщали, что переговоры с Польшей закончились безуспешно и перевозчики продолжают бастовать.

Между тем, как сообщают СМИ, если власти Польши не договорится с перевозчиками и не обеспечит свободное движение украинских грузовиков, Еврокомиссия может наложить на Польшу санкции.