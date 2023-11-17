14 тонн: в Польше из-за страйка застрял медицинский груз для прифронтовых областей, — нардеп

По словам Виктории Гриб, внутри украинского грузовика находится дорогое оборудование для больниц прифронтовых регионов. Если он не успеет проехать до 1 декабря, тогда могут грозить штрафные санкции.

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Из-за забастовки польских перевозчиков могут пострадать прифронтовые регионы, ведь помощь оказалась заблокирована. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб в своем Telegram-канале 17 ноября.

По ее словам, 14-тонный медицинский груз застрял в Польше, где местные перевозчики продолжают свой страйк. Внутри грузовика дорогое оборудование от западных партнеров, которые с первых дней войны оказывают большую поддержку врачам.

Кроме того, польская логистическая компания из-за событий на границе приняла решение в три раза увеличить стоимость доставки груза и это несмотря на все договоренности. Также с 1 декабря в Украине меняется порядок ввоза и оформления гуманитарной помощи, что сильно усложняет процесс. Виктория Гриб отметила, что из-за многоэтапной процедуры благотворительным фондам легче свернуть свою деятельность, чем рисковать попасть под санкции со стороны государства.

"Десятки тысяч тонн груза, которые сейчас застряли в Польше, готовились к ввозу по действующей процедуре. Однако из-за блокирования границы существует риск, что груз не пересечет границу до 1 декабря. Таким образом, иностранная помощь Украине поступит уже с нарушением процедуры, а затем есть угроза штрафных санкций", — пишет нардеп.

Новый порядок ввоза гуманитарной помощи: детали

Виктория Гриб отметила, что с первых дней войны тысячи людей начали помогать Украине, однако для некоторых это стало возможностью незаконного обогащения. В связи с этим и было принято решение с 1 декабря изменить порядок ввоза и оформления гуманитарной помощи.

Нардеп считает, что неправильно из-за нескольких недобросовестных лиц "перекрывать воздух" всем, поэтому потребовала от Правительства отсрочить вступление в действие Постановления КМУ, регламентирующего порядок пропуска помощи в условиях военного положения № 953 на шесть месяцев.

На границе с Польшей застрял груз с медицинским оборудованием для прифронтовых регионов Фото: Скриншот

Напомним, 6 ноября в Польше началась забастовка перевозчиков. В Государственной пограничной службе Украины заявляли, что организаторы протеста планировали пропускать только по одному грузовому автомобилю в час, что привело к колоссальным пробкам на границе.