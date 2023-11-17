14 тонн: у Польщі через страйк застряг медичний вантаж для прифронтових областей, — нардеп

За словами Вікторії Гриб, усередині української вантажівки знаходиться дороге обладнання для лікарень прифронтових регіонів. Якщо вона не встигне проїхати до 1 грудня, тоді можуть загрожувати штрафні санкції.

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Через страйк польських перевізників можуть постраждати прифронтові регіони, адже допомога виявилася заблокованою. Про це повідомила народна депутатка України, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб у своєму Telegram-каналі 17 листопада.

За її словами, 14-тонний медичний вантаж застряг у Польщі, де місцеві перевізники продовжують свій страйк. Усередині вантажівки дороге обладнання від західних партнерів, які з перших днів війни надають велику підтримку лікарям.

Крім того, польська логістична компанія через події на кордоні ухвалила рішення втричі збільшити вартість доставки вантажу, і це попри всі домовленості. Також з 1 грудня в Україні змінюється порядок ввезення та оформлення гуманітарної допомоги, що сильно ускладнює процес. Вікторія Гриб зазначила, що через багатоетапну процедуру благодійним фондам легше згорнути свою діяльність, ніж ризикувати потрапити під санкції з боку держави.

"Десятки тисяч тонн вантажу, які зараз застрягли в Польщі, готувалися до ввезення за чинною процедурою. Однак через блокування кордону існує ризик, що вантаж не перетне кордон до 1 грудня. Таким чином, іноземна допомога Україні надійде вже з порушенням процедури, а відтак є загроза штрафних санкцій", — пише нардеп.

Новий порядок ввезення гуманітарної допомоги: деталі

Вікторія Гриб зазначила, що з перших днів війни тисячі людей почали допомагати Україні, однак для декого це стало можливістю незаконного збагачення. У зв'язку з цим і було ухвалено рішення з 1 грудня змінити порядок ввезення та оформлення гуманітарної допомоги.

Нардеп вважає, що неправильно через кількох недобросовісних осіб "перекривати повітря" усім, тому зажадала від Уряду відтермінувати набрання чинності Постановою КМУ, що регламентує порядок пропуску допомоги в умовах воєнного стану № 953, на шість місяців.

На кордоні з Польщею застряг вантаж із медичним обладнанням для прифронтових регіонів Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 листопада в Польщі почався страйк перевізників. У Державній прикордонній службі України заявляли, що організатори протесту планували пропускати тільки по одному вантажному автомобілю на годину, що призвело до колосальних заторів на кордоні.