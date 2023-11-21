Страйк на кордоні: компанії втрачають по 1 млн грн щодня, — ЄБА

Через блокування польськими перевізниками руху на польсько-українському кордоні в однаковій мірі потерпають як імпортери, так і експортери.

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Через блокування пунктів пропуску польськими перевізниками компанії щоденно втрачають близько 1 млн гривень. Про це повідомляють у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

Такі дані були отримані після опитування 55 членських компаній. Загалом від початку блокади кордону України через простій компанії втратили близько 305,8 млн гривень.

Зазначається, що імпортери і експортери в однаковій мірі зазнають збитків. Власне, в Україну завозять товари близько 49% компаній, близько 25% товарів доставляється у Польщу та 15% — до інших країн.

Така акція польських перевізників негативно впливає на бізнес, а саме на конкурентоспроможність та собівартість продукції. Зокрема, через таке блокування кордону підвищуються витрати на перевезення.

Компанії також скаржаться на брак транспорту через відмову перевізників брати замовлення на час блокування пунктів пропуску. Зі свого боку, клієнти можуть накладати штрафи та відмовлятися від подальших замовлень.

Така ситуація на кордоні напряму може вплинути на доступ українців до необхідних товарів, адже українські виробництва не можуть імпортувати потрібну сировину чи комплектуючі.

Блокування українського кордону: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні з Україною. Вони заблокували рух до пункту пропуску та пропускають лише одну вантажівку в годину.

Одними з основних вимог є повернення українським перевізникам дозволи, посилення правил перевезення.

16 листопада до своїх польських колег долучилися словацькі перевізники. Вони перекрили рух вантажівок до пунктів пропуску лише на годину, втім заявили, що перекриють кордон повністю у разі, якщо Брюссель не вплине на ситуацію.

Також через блокування кордону в Україну у чергах з вантажівок застрягло дороге медичне обладнання для прифронтових областей.

У відповідь на блокування пунктів пропуску мітинг влаштували українські перевізники. Вони намагаються привернути увагу польських перевізників та донести до них наслідки такої блокади кордону.

Нагадаємо, 14 листопада у Держприкордонслужбі повідомляли, що перемовини із Польщею закінчилися безуспішно та перевізники продовжують страйкувати.

Тим часом, як повідомляють ЗМІ, якщо влада Польщі не домовиться із перевізниками та не забезпечить вільний рух українських вантажівок, Єврокомісія може накласти на Польщу санкції.