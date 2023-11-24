Мільярдні збитки: скільки грошей втрачає український бізнес і бюджет через довгі тривоги

За підрахунками Данила Гетманцева, за мінімальної сумарної тривалості тривог дві доби на місяць, збитки зведеного бюджету і Пенсійного фонду України становлять 6 мільярдів гривень на місяць.

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Український бізнес зазнає збитків не тільки через масштабні руйнування під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Наприклад, серйозно шкодять підприємцям тривалі повітряні тривоги через російські "МіГи". Так, у 2022 році бізнес через це щодня втрачав 7 мільярдів гривень, а у 2023-му — близько 9 мільярдів. Такі підрахунки опублікував у своєму Telegram-каналі голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Він пояснив, що коли по всій країні оголошується повітряна тривога, то зупиняється половина економіки.

"Якщо рахувати збитки в прив'язці до ВВП — вони постійно збільшуються. Але тут потрібно враховувати номінально зростаючий ВВП — за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трильйона гривень", — сказано в його повідомленні.

За словами Гетманцева, ці розрахунки — приблизні. На це впливає, зокрема те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Але, як зазначив політик, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж таки є можливістю

При цьому збитків зазнає не тільки бізнес, а й держава. Адже через паузи в роботі економіки скорочуються і податкові надходження.

"Усі податки за зведеним бюджетом (разом із ЄСВ) займають близько третини ВВП (у 2022 році — 34% ВВП). Тому якщо говорити про податки, то втрати від зупинення економічної діяльності для бюджету становлять 3 мільярди гривень на добу вимушеного простою", — зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що якщо взяти мінімальну сумарну тривалість тривог у дві доби на місяць, то втрати зведеного бюджету та Пенсійного фонду будуть на рівні 6 мільярдів гривень на місяць. Це значна сума, оскільки, за інформацією планове фінансування різних сфер становить:

дошкільної освіти — 4,4 мільярда гривень на місяць;

середньої освіти — 13 мільярдів гривень на місяць;

програм медичних гарантій — 14 мільярдів гривень на місяць.

Він також додав, що багато людей уже самі визначають для себе небезпеку, коли оголошується повітряна тривога. Але навіть коли пілоти російських "МіГів" проводять тренування, вони все одно можуть закінчитися пуском ракет.

"Є доручення Президента. Упевнений, що з урахуванням посилення нашої ППО певне практичне рішення щодо затяжних тривог буде знайдено. Мінімізувати збитки і при цьому убезпечити українців — ось те завдання, яке зараз вирішується. Утім, конкретний механізм, якщо таке рішення буде ухвалено, мають коментувати насамперед військові та фахівці з національної безпеки", — написав нардеп.

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Нагадаємо, 17 листопада глава держави Володимир Зеленський повідомив, що доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розв'язати проблему з тривалими "зупинками" країни через злети носіїв "Кинджалів". Зазначимо, що 16 листопада представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія здатна влаштовувати повітряні тривоги по 12 годин на день. На його думку, росіяни й надалі продовжуватимуть користуватися такою тактикою, оскільки вона вимотує українців.