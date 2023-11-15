Зарекомендував себе на всі 100%: у ЗСУ розповіли про один із найкращих комплексів ППО

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що установка IRIS-T має один із найкращих радарів, серед тих, які є в розпорядженні Збройних сил України.

Related video

Однією з найкращих систем ППО, якими поділилися з Україною західні союзники, є німецький ЗРК IRIS-T. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ця установка має один із найкращих радарів, серед тих, які є в розпорядженні Збройних сил України.

"Прекрасний комплекс, який зарекомендував себе на всі 100%. Ми отримали його в жовтні минулого року, і це 100% результат, одна ракета — одна ціль. Чудовий радар, один із найкращих радарів зараз із тих, що в нас є", — розповів Ігнат.

Також він зазначив, що радіолокаційна станція IRIS-T має можливість бачити цілі з маленькою відбивною поверхнею. Також вона може ділитися даними з іншими комплексами. Приміром, NASAMS, Patriot і навіть із радянськими системами ППО.

Що таке IRIS-T

Нагадаємо, що IRIS-T — це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про підкріплення ППО та РЕБ до Херсона. Глава держави повідомив подробиці і щодо ефективної роботи "зернового коридору". Наразі Україна долає позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігає позитивну динаміку.